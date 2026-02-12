Andersen Consulting élargit sa plateforme à l'Amérique du Nord avec l'acquisition de Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting développe son offre en matière de transformation d'entreprise et de cybersécurité grâce à l'ajout de l'entreprise collaboratrice canadienne Kezber.

Fondée en 1996, Kezber est spécialisée dans la fourniture d'une gamme complète de solutions informatiques, comprenant les services informatiques gérés, le support d'infrastructure, la cybersécurité, les services cloud, le développement de logiciels personnalisé, les services de veille stratégique et d'intelligence artificielle, ainsi que l'automatisation des processus métier. L'entreprise collabore avec les organisations afin d'améliorer leur productivité, moderniser leurs environnements technologiques et exploiter des solutions orientées données afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d'intégrer notre gamme complète de logiciels et de services informatiques à un cadre de conseil élargi », a déclaré Alan Kezber, CEO de Kezber. « En combinant nos compétences techniques aux vastes capacités de conseil d'Andersen Consulting, nous pouvons offrir à nos clients des solutions qui optimisent leurs opérations et favorisent une croissance durable. »

« La solide expertise technologique de Kezber complète parfaitement les compétences d’Andersen Consulting », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général d’Andersen. « Cette collaboration nous permet donc de proposer une gamme complète de services intégrés répondant aux besoins stratégiques et opérationnels de nos clients à travers le monde. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, le cabinet offre sur une plateforme mondiale une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services de consultation. Société en commandite simple, Andersen Consulting Holdings LP compte plus de 50 000 professionnels à travers le monde présents dans plus de 1 000 emplacements, qui fournissent des solutions de conseil par l'intermédiaire de cabinets membres et partenaires dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.