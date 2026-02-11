WeFi Technology Group ajoute l'étoile montante du PGA TOUR à son panel de partenaires

-

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, un fournisseur mondial de solutions de fonds de roulement technologiques, annonce aujourd’hui l’ajout de Michael Brennan, joueur du PGA Tour âgé de 23 ans, à la liste des jeunes étoiles montantes de l’entreprise. Michael Brennan rejoint Aldrich Potgieter, recrue PGA de l’année, âgé de 21 ans, en tant que jeune talent le plus prometteur du PGA TOUR et en tant que joueur considéré comme la prochaine génération de stars mondiales du golf.

L’ascension fulgurante de Brennan a été remarquable et illustre son talent de classe mondiale. Sur 16 départs sur le PGA TOUR America’s en 2025, Brennan a proposé une saison exceptionnelle avec trois victoires. Son année exceptionnelle a culminé avec une victoire sur le PGA TOUR au Bank of Utah Championship en terminant une saison extraordinaire en passant d'un classement mondial de 709 au début de l'année au n°34 mondial à la fin de 2025.

« C'est pour moi un honneur de rejoindre l’équipe de WeFi Technology », déclare Michael Brennan. « La possibilité de m’associer à une marque mondiale dont les valeurs de travail acharné, d'innovation et d'engagement en faveur de l’excellence s’alignent étroitement sur mon approche du jeu est extrêmement excitante pour moi. »

En s'appuyant sur sa plateforme alimentée par l'IA, WeFi Technology Group opère au carrefour de la finance, de la technologie et de l'innovation dans plus de 40 pays à travers le monde, fournissant des solutions structurées de fonds de roulement qui aident les clients à évoluer, à être compétitifs et à se développer sur des marchés mondiaux complexes.

« Michael aborde les compétitions avec une concentration et une niaque qui le distingue », déclare John Schmidt, co-CEO de WeFi Technology. « Il joue pour gagner, il continue de relever la barre et il sait ce qu’il faut pour performer sous pression. Ce sont les mêmes qualités qui animent nos équipes chez WeFi Technology et définissent la manière dont nous soutenons les clients opérant sur des marchés mondiaux compétitifs et en évolution rapide. »

Dans le cadre de l’accord pluriannuel, Brennan représentera WeFi Technology lors des événements et des engagements professionnels du PGA TOUR, alignant ainsi la marque mondiale de l’entreprise sur l’une des plateformes de golf professionnel les plus compétitives.

« Ces partenariats renforcent l’approche que nous appliquons de manière cohérente dans l’ensemble de nos activités : identifier rapidement les talents exceptionnels, investir avec conviction et permettre aux performances de se renforcer à long terme », ajoute Schmidt.

« Nous travaillons en partenariat avec des personnes et des organisations qui sont motivées, compétitives et performent avec régularité au plus haut niveau. Michael incarne ces qualités, et nous sommes fiers de soutenir son parcours sur la scène mondiale. »

