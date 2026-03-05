MASARAT Mobility Park begrüßt FPI Gulf als Hauptmieter für die Herstellung fortschrittlicher Automobilteile

RIYADH, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Auf dem PIF Private Sector Forum 2026 gab der MASARAT Mobility Park die Unterzeichnung eines Entwicklungsmietvertrags mit Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf) bekannt, einem Joint Venture zwischen der thailändischen FPI Group und dem lokalen Partner Fuel Autoparts Company. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Parks dar und unterstützt die Lokalisierung der Automobilproduktion im Königreich im Einklang mit der Vision 2030.

Im Rahmen dieses Vertrags wird FPI Gulf, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Automobilherstellung, eine Automobilteilefabrik im MASARAT Mobility Park errichten, der sich im King Salman Automotive Cluster in der King Abdullah Economic City (KAEC) befindet, und damit die Position des Parks als führender Standort für die Automobil- und Mobilitätsindustrie in Saudi-Arabien stärken.

Die Anlage wird sich auf die Produktion und den Vertrieb von Automobilkomponenten unter Verwendung von Kunststoffspritzguss-, Verchromungs- und Lackiertechnologien spezialisieren. Sie wird sowohl lokale als auch internationale Originalgerätehersteller (OEMs) beliefern und damit zur Stärkung der Automobilzulieferkette Saudi-Arabiens beitragen.

Tienie Ferreira, Tienie Ferreira, Chief Executive Officer des MASARAT Mobility Park, kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Dieser Vertrag unterstreicht den strategischen Wert des MASARAT Mobility Park als speziell für die Automobilfertigung konzipierter Standort. Die Aufnahme von FPI Gulf als Ankermieter stärkt die Rolle des Parks als integriertes Ökosystem, das Fertigung, Logistik und industrielle Infrastruktur an einem einzigen Standort vereint.“

Sompol Tanadumrongsak, Chief Executive Officer der FPI Group und Präsident der Thai Auto-Parts Manufacturing Association (TAPMA), fügte hinzu: „Saudi-Arabien ist ein strategischer Wachstumsmarkt für die FPI Group, und unsere Zusammenarbeit mit dem MASARAT Mobility Park ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung unserer regionalen Präsenz. Der Park bietet eine gut vernetzte, investitionsbereite Plattform für die Einrichtung fortschrittlicher Fertigungsbetriebe, die lokale und regionale Automobilmärkte bedienen. Diese Initiative spiegelt unser langfristiges Engagement für das Königreich und unsere Unterstützung für die Lokalisierung und den Aufbau von Kapazitäten wider.“

Dieser Meilenstein stärkt die Rolle von MASARAT als führender Wegbereiter für die Lokalisierung der Automobilindustrie, unterstützt durch integrierte Industrie- und Logistikkapazitäten, fortschrittliche Infrastruktur, multimodale Anbindung und Anreize der Sonderwirtschaftszone. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement des Parks, globale Industrieakteure anzuziehen und die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen, lokalisierten Wertschöpfungskette für Automobil und Mobilität zu beschleunigen.

*Quelle: AETOSWire

