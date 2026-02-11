-

WeFi Technology Group aggiunge una promessa del PGA TOUR all'elenco di collaborazioni

Michael Brennan entra a far parte della nuova generazione di talenti PGA TOUR di WeFi.

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, un fornitore globale di soluzioni tecnologiche per capitali circolanti, oggi ha annunciato l'aggiunta del 23enne giocatore di PGA Tour Michael Brennan all'elenco di giovani promesse della società. Michael Brennan e il 21enne PGA Rookie Of The Year Aldrich Potgieter rappresentano i giovani talenti più entusiasmanti del PGA TOUR e i giocatori considerati la prossima generazione di campioni mondiali del golf.

L'eccezionale ascesa meteorica di Brennan riflette il suo talento di portata mondiale. In 16 partecipazioni al PGA TOUR America’s nel 2025, Brennan ha realizzato una stagione straordinaria conquistando tre vittorie.

