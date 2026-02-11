Mobileum和NOHOLD为电信企业客户推出白标AI助手解决方案

加州库比蒂诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的分析和网络解决方案提供商Mobileum Inc. (“Mobileum”)与企业级AI助手平台领军企业NOHOLD宣布推出一款全新白标AI助手解决方案，该解决方案专为服务中小企业(SME/SMB)的电信运营商量身打造。

这款全新产品基于双方2025年9月宣布达成的AI战略联盟打造，将概念转化为可推向市场的解决方案。电信运营商如今可以提供自有品牌的AI助手服务，借助AI技术帮助中小企业提升客户互动效率、推动销售增长并提高生产力。运营商将为中小企业提供相关工具，让它们无需自行管理复杂的AI相关工作。

传统的网络连接业务收入持续承压，中小企业正从合作的电信服务商处寻求增值数字服务。借助AI助手，运营商可推出操作简便的订阅制解决方案，帮助中小企业实现客服和销售流程的自动化，从而加强客户关系、提升每用户平均收入(ARPU)，并在现有计费模式下形成运营商服务的差异化优势。

根据双方合作协议，依托NOHOLD的SICURA® QuickStart平台提供技术支持，并由Mobileum负责市场落地，电信运营商可将这些AI助手打造为自有品牌、进行包装组合，并以托管服务的形式转售。中小企业无需编写代码，仅需上传文件或连接其网站，数分钟内就能部署智能对话式AI工具，获得可在网络和社交渠道使用的安全合规、多语言适配的解决方案，同时内置数据分析功能，帮助企业更深入地了解自身业务。

Mobileum首席产品官Miguel Caramés表示：“继去年双方宣布缔结战略联盟后，本次新品发布标志着我们在助力电信运营商将AI转化为实用创收服务方面迈出了重要一步。我们与NOHOLD携手合作，让运营商得以突破网络连接服务的边界，提供由AI驱动的价值，使中小企业能够快速采用并从中获得切实的成效。”

NOHOLD首席执行官兼创始人Diego Ventura表示：“中小企业想要的是部署简便、价格亲民且安全可靠的AI解决方案，却并不想自己成为AI领域的专家。通过与Mobileum合作，我们将自身的AI助手平台通过值得信赖的电信服务商推向市场，而这些服务商早已与中小企业客户建立了深厚的合作关系。”

AI助手可满足中小企业的多项业务需求，包括客户服务、销售赋能、新用户注册和运营效率提升等。电信运营商能受益于快速部署、低运营成本以及稳定的经常性收入，进一步巩固自身作为可信数字合作伙伴的角色。中小企业则能获得实用的工具来简化运营流程，助力推动业务增长。

该全新解决方案现已即刻面向Mobileum的全球电信客户群提供。

关于Mobileum Inc.

Mobileum是一家领先的电信分析解决方案提供商，业务涵盖漫游、核心网络、安全、风险管理、国内和国际连接测试以及客户智能等领域。超过1000家客户依赖其Active Intelligence平台，该平台提供先进的分析解决方案，使客户能够将深入的网络和运营智能与实时行动相结合，从而增加收入、改善客户体验并降低成本。Mobileum总部位于硅谷，在澳大利亚、德国、希腊、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英国和阿联酋设有全球办事处。如需了解更多信息，请访问 www.mobileum.com

关于NOHOLD

NOHOLD, Inc.是总部位于硅谷的企业级AI先驱，通过其屡获殊荣的SICURA®平台提供交互式诊断虚拟助手。自1999年成立以来，该公司已与涵盖金融服务、医疗保健、人力资源、教育等领域的全球《财富》500强企业合作，通过智能自动化简化客户和员工体验，减少对传统呼叫中心的依赖，并推动可衡量的投资回报。NOHOLD拥有四项授权专利，每年通过SOC 2 Type II / HIPAA合规审计，已构建超过1400个AI助手，提供安全、可扩展的自助服务，以企业级信任处理敏感数据。凭借二十年的专业知识和全球布局，NOHOLD AI Alliance™持续赋能企业通过负责任的下一代AI提升数字服务体验。如需了解更多信息，请访问 www.nohold.com

