Mobileum y NOHOLD lanzan una oferta de asistente de IA de marca blanca para clientes empresariales del sector de las telecomunicaciones

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. ("Mobileum"), proveedor líder mundial de soluciones analíticas y de red, y NOHOLD, líder en plataformas de asistencia con IA para empresas, anunciaron el lanzamiento de una nueva solución de asistencia con IA de marca blanca que está diseñada específicamente para operadores de telecomunicaciones que brindan servicios a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

La nueva oferta se basa en la alianza estratégica en materia de IA que se anunció en el mes de septiembre de 2025, pasando del concepto a una solución lista para salir al mercado. Los operadores de telecomunicaciones ahora pueden brindar servicios de asistente de IA de marca que ayudan a las PYMES a mejorar la interacción con los clientes, impulsar las ventas y mejorar la productividad a través de la tecnología de IA, y los operadores proporcionan las herramientas para que las PYMES eviten tener que gestionar ellas mismas la IA tan compleja.

A medida que los ingresos por conectividad tradicional siguen bajo presión, las PYMES buscan servicios digitales de valor agregado de sus proveedores de telecomunicaciones. Con los asistentes de IA, los operadores pueden brindar soluciones que son fáciles de usar y están basadas en suscripciones que ayudan a las PYMES a automatizar el soporte y las ventas, fortaleciendo las relaciones, aumentando el ingreso promedio por usuario (ARPU) y diferenciando los servicios de los operadores dentro de los modelos de facturación existentes.

En virtud de esta alianza, los operadores de telecomunicaciones pueden comercializar, empaquetar y revender los asistentes de IA como un servicio gestionado, impulsado por la plataforma SICURA® QuickStart de NOHOLD y distribuido al mercado por Mobileum. Las PYMES pueden implementar la IA conversacional en cuestión de minutos con solo cargar documentos o conectar su sitio web, sin necesidad de programar, obteniendo así una solución segura, compatible y multilingüe para la web y las redes sociales, con análisis integrados para obtener una mayor perspectiva de su negocio.

"Luego del anuncio de nuestra alianza estratégica el año pasado, este lanzamiento representa un importante paso hacia adelante para ayudar a los operadores de telecomunicaciones a convertir la IA en un servicio práctico y generador de ingresos", afirmó Miguel Caramés, director de Producto de Mobileum. "Junto con NOHOLD, le permitimos a los operadores ir más allá de la conectividad y ofrecer un valor impulsado por la IA que las pequeñas y medianas empresas pueden adoptar de inmediato y del que pueden obtener un impacto medible".

"Las PYMES quieren soluciones de IA que sean fáciles de implementar, asequibles y seguras, pero no quieren convertirse en expertas en IA", afirma Diego Ventura, director ejecutivo y fundador de NOHOLD. "Al asociarnos con Mobileum, estamos llevando nuestra plataforma de asistente de IA al mercado a través de proveedores de telecomunicaciones de confianza que ya tienen una relación sólida con los clientes de las PYMES".

El asistente de IA responde a las necesidades de las PYMES, incluida la atención al cliente, la capacitación comercial, la incorporación de nuevos empleados y la eficiencia operativa. Los operadores de telecomunicaciones se benefician de una rápida implementación, bajos gastos operativos e ingresos recurrentes predecibles, lo que refuerza su papel como socios digitales de confianza. Las PYMES reciben herramientas prácticas para optimizar sus operaciones y ayudar a impulsar el crecimiento de su negocio.

La nueva oferta está disponible de inmediato para la base de clientes de telecomunicaciones globales de Mobileum.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones analíticas de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1000 clientes confían en “Active Intelligence”, una plataforma que ofrece soluciones analíticas avanzadas con las que los clientes pueden conectar la red profunda y la inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas en Alemania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, India, Japón, Portugal, Reino Unido y Singapur. Más información en www.mobileum.com

Acerca de NOHOLD

NOHOLD, Inc. es una empresa pionera en IA de nivel empresarial con sede en Silicon Valley que ofrece asistentes virtuales interactivos y de diagnóstico a través de su galardonada plataforma SICURA®. Desde su fundación en 1999, la empresa se ha asociado con organizaciones de la lista Fortune 500 de todo el mundo, que abarcan servicios financieros, atención médica, recursos humanos, educación y más, para optimizar las experiencias de los clientes y empleados, reducir la dependencia de los centros de llamadas tradicionales e impulsar un retorno de la inversión medible a través de la automatización inteligente. Con el respaldo de cuatro patentes concedidas y auditorías anuales de cumplimiento SOC 2 Tipo II / HIPAA, NOHOLD ha creado más de 1400 asistentes de IA que ofrecen un autoservicio seguro y escalable, y gestionan datos confidenciales con la confianza que caracteriza a las empresas. Con dos décadas de experiencia y presencia global, NOHOLD AI Alliance™ sigue capacitando a las empresas para que mejoren las experiencias de servicio digital a través de una IA responsable y de última generación. Para obtener más información, visite www.nohold.com

