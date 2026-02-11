Mobileum et NOHOLD lancent une offre d’assistant IA en marque blanche à destination des entreprises de télécommunications

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (« Mobileum »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’analyse et de réseau, et NOHOLD, un chef de file dans le domaine des plateformes d’assistants IA destinées aux entreprises, ont annoncé le lancement d’une nouvelle solution d’assistant IA en marque blanche spécialement conçue pour les opérateurs de télécommunications qui fournissent des services aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cette nouvelle offre fait suite à l’alliance stratégique en matière d’IA annoncée en septembre 2025, qui visait à passer du concept à une solution prête à être commercialisée. Les opérateurs de télécommunications peuvent désormais proposer des services d’assistant IA pour aider les PME à renforcer l’engagement client, à stimuler les ventes et à améliorer la productivité grâce à la technologie IA, les opérateurs fournissant les outils nécessaires afin que les PME n’aient pas à gérer elles-mêmes l’IA complexe.

Alors que les revenus liés aux services de connectivité traditionnels continuent d’être sous pression, les PME recherchent des services numériques à valeur ajoutée auprès de leurs fournisseurs de télécommunications. Grâce aux assistants IA, les opérateurs peuvent proposer des solutions simples d’utilisation, basées sur un abonnement, qui aident les PME à automatiser leur assistance et leurs ventes, à renforcer leurs relations clients, à augmenter leur revenu moyen par utilisateur (average revenue per user, ARPU) et à différencier leurs services dans le cadre des modèles de facturation existants.

En vertu de ce partenariat, les opérateurs de télécommunications peuvent commercialiser, proposer sous forme de forfaits et revendre des assistants IA sous forme de service géré, optimisés par la plateforme SICURA® QuickStart de NOHOLD et distribués sur le marché par Mobileum. Les PME peuvent déployer une IA conversationnelle en quelques minutes, simplement en téléchargeant des documents ou en connectant leur site web, sans codage, et bénéficier ainsi d’une solution sécurisée, conforme et multilingue pour le web et les réseaux sociaux, avec des analyses intégrées leur permettant de mieux comprendre leur activité.

« Après l’annonce de notre alliance stratégique l’an dernier, ce lancement marque une nouvelle étape importante pour aider les opérateurs de télécommunications à transformer l’IA en un service pratique et générateur de revenus », a déclaré Miguel Caramés, directeur produit chez Mobileum. « En collaboration avec NOHOLD, nous allons permettre aux opérateurs d’aller au-delà de la simple connectivité pour offrir une valeur ajoutée basée sur l’IA que les petites et moyennes entreprises pourront adopter immédiatement et dont elles pourront constater l’impact mesurable. »

« Les PME souhaitent disposer de solutions d’IA faciles à déployer, abordables et sécurisées, sans pour autant devenir des expertes de l’IA », a déclaré Diego Ventura, PDG et fondateur de NOHOLD. « En nous associant à Mobileum, nous commercialisons notre plateforme d’assistant IA par l’intermédiaire de fournisseurs de télécommunications de confiance qui entretiennent déjà des relations étroites avec les PME. »

L’assistant IA répond aux besoins des PME, notamment en matière d’assistance à la clientèle, d’aide à la vente, d’intégration et d’efficacité opérationnelle. Les opérateurs de télécommunications bénéficient d’un déploiement rapide, de faibles coûts d’exploitation et de revenus récurrents prévisibles, ce qui renforce leur rôle de partenaires numériques de confiance. Les PME disposent d’outils pratiques pour optimiser leurs processus et favoriser ainsi la croissance de leur activité.

La nouvelle offre est dès à présent disponible pour la clientèle mondiale de Mobileum dans le secteur des télécommunications.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’analyse télécom pour l’itinérance, les réseaux centraux, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et la connaissance client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions d’analyse avancées permettant aux clients de relier des informations approfondies sur le réseau et les opérations à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l’expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux dans le monde entier, notamment en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Japon, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobileum.com

À propos de NOHOLD

NOHOLD, Inc. est une entreprise pionnière dans le domaine de l’IA d’entreprise, basée dans la Silicon Valley, qui fournit des assistants virtuels interactifs et diagnostiques via sa plateforme SICURA® primée. Depuis sa création en 1999, la société a établi des partenariats avec des organisations Fortune 500 du monde entier, dans les domaines des services financiers, de la santé, des ressources humaines, de l’éducation et bien d’autres, afin d’harmoniser l’expérience des clients et des employés, de réduire la dépendance vis-à-vis des centres d’appels traditionnels et de générer un retour sur investissement mesurable grâce à l’automatisation intelligente. S’appuyant sur quatre brevets délivrés et des audits annuels de conformité SOC 2 Type II / HIPAA, NOHOLD a développé plus de 1 400 assistants IA qui offrent un libre-service sécurisé et évolutif, traitant les données sensibles avec une confiance de niveau entreprise. Forte de deux décennies d’expertise et d’une présence mondiale, la NOHOLD AI Alliance™ continue de permettre aux entreprises d’améliorer leurs expériences de services numériques grâce à une IA responsable de nouvelle génération. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nohold.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.