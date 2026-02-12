INNIO verzekert een extra grote order van VoltaGrid: 1,5 GW voor BTM (behind-the-meter) stroomopwekking
INNIO verzekert een extra grote order van VoltaGrid: 1,5 GW voor BTM (behind-the-meter) stroomopwekking
- INNIO en VoltaGrid hebben een akkoord ondertekend om infrastructuur voor BTM (behind-the-meter) stroomopwekking van 1,5 GW (gigawatt) te leveren, met inbegrip van 300 Jenbacher gasmotoren
- De order omvat Jenbacher gasmotoren om AI- en sterk presterende rekendatacentra te ondersteunen
JENBACH, Oostenrijk & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group maakte vandaag een grote order van VoltaGrid bekend voor 1,5 GW (gigawatt). Deze order versterkt de samenwerking tussen de bedrijven voor BTM (behind‑the‑meter) stroomopwekking (ter plaatse) voor AI- en sterk presterende rekeninfrastructuur.
In het kader van het akkoord verwacht INNIO om in totaal 300 Jenbacher gasmotoren van haar Type J624- en Type J620-serie aan te leveren. De J624-serie is geïntegreerd in het eigen QPac™-platform van VoltaGrid.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com