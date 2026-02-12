-

INNIO verzekert een extra grote order van VoltaGrid: 1,5 GW voor BTM (behind-the-meter) stroomopwekking

  • INNIO en VoltaGrid hebben een akkoord ondertekend om infrastructuur voor BTM (behind-the-meter) stroomopwekking van 1,5 GW (gigawatt) te leveren, met inbegrip van 300 Jenbacher gasmotoren
  • De order omvat Jenbacher gasmotoren om AI- en sterk presterende rekendatacentra te ondersteunen
original INNIO's Jenbacher J624 gas engine

INNIO's Jenbacher J624 gas engine

JENBACH, Oostenrijk & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group maakte vandaag een grote order van VoltaGrid bekend voor 1,5 GW (gigawatt). Deze order versterkt de samenwerking tussen de bedrijven voor BTM (behind‑the‑meter) stroomopwekking (ter plaatse) voor AI- en sterk presterende rekeninfrastructuur.

In het kader van het akkoord verwacht INNIO om in totaal 300 Jenbacher gasmotoren van haar Type J624- en Type J620-serie aan te leveren. De J624-serie is geïntegreerd in het eigen QPac™-platform van VoltaGrid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com

Industry:

INNIO Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com

More News From INNIO Group

Samenvatting: INNIO levert technologie voor een baanbrekend project in Texas om de stabiliteit van het stroomnet te verbeteren

GREENVILLE, Texas & JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group, een vooraanstaande aanbieder van energieoplossingen en services, werkt met de Amerikaanse elektriciteitsmaatschappij GEUS (U.S. power utility Greenville Electric Utility System) samen aan een baanbrekende elektriciteitscentrale van 104-megawatt (MW). De nieuwe centrale is bedoeld om de stabiliteit van het stroomnet te verstevigen, piekbelastingen te dekken en een betere integratie van hernieuwbare energie mogelijk te maken....

Samenvatting: INNIO wint de prestigieuze Duitse Duurzaamheidsprijs 2026

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group werd bekroond met de Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2026 (de Duitse Duurzaamheidsprijs). Tijdens de 18e jaarlijkse ceremonie in Düsseldorf werd INNIO uitgeroepen tot winnaar in de categorie “Engines & Turbines” in de sector “Machines & Installations”. De Deutscher Nachhaltigkeitspreis, die als een van de meest gezaghebbende onderscheidingen van Europa inzake bedrijfsverantwoordelijkheid wordt beschouwd, weerspiegelt de Agenda 2030 van de...

Samenvatting: INNIO bevordert stroomnetstabiliteit in de UK met een baanbrekend project in de buurt van Londen

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group en Clarke Energy helpen om een van de grootste elektriciteitscentrales voor piekvermogen op gasmotoren met hoog toerental ter wereld te leveren in Thurrock, Engeland. Hiertoe hebben de twee bedrijven al in 2024 een contract ondertekend. De flexibele energieopwekkingsinstallatie van 450 MW wordt gebouwd door Statera Energy, een vooraanstaande ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van activa voor flexibele energie. Deze bekendmaking is officieel ge...
Back to Newsroom