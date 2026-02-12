INNIO verzekert een extra grote order van VoltaGrid: 1,5 GW voor BTM (behind-the-meter) stroomopwekking

JENBACH, Oostenrijk & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group maakte vandaag een grote order van VoltaGrid bekend voor 1,5 GW (gigawatt). Deze order versterkt de samenwerking tussen de bedrijven voor BTM (behind‑the‑meter) stroomopwekking (ter plaatse) voor AI- en sterk presterende rekeninfrastructuur.

In het kader van het akkoord verwacht INNIO om in totaal 300 Jenbacher gasmotoren van haar Type J624- en Type J620-serie aan te leveren. De J624-serie is geïntegreerd in het eigen QPac™-platform van VoltaGrid.

