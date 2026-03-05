MASARAT Mobility Park verwelkomt FPI Gulf als belangrijkste huurder voor geavanceerde productie van auto-onderdelen

RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Op het PIF Private Sector Forum 2026 kondigde MASARAT Mobility Park de ondertekening aan van een ontwikkelingshuurovereenkomst met Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf), een joint venture tussen de in Thailand gevestigde FPI Group en de lokale partner Fuel Autoparts Company. Deze mijlpaal betekent een belangrijke stap in de ontwikkeling van het park en ondersteunt de lokalisatie van de automobielproductie in het Koninkrijk, in lijn met Vision 2030.

Onder deze overeenkomst zal FPI Gulf, een wereldwijde leider in de automobielproductiediensten, een fabriek voor auto-onderdelen oprichten in MASARAT Mobility Park, gelegen binnen King Salman Automotive Cluster in King Abdullah Economic City (KAEC), waardoor de positie van het park als de belangrijkste bestemming van Saoedi-Arabië voor de automobiel- en mobiliteitsindustrie wordt versterkt.

De faciliteit zal zich specialiseren in de productie en distributie van auto-onderdelen met behulp van kunststof spuitgieten, verchromen en laktechnologieën. Het zal zowel lokale als internationale Original Equipment Manufacturers (OEM's) bedienen, wat bijdraagt aan de versterking van de toeleveringsketen van de automobielindustrie in Saoedi-Arabië.

In een reactie op de aankondiging zei Tienie Ferreira, Chief Executive Officer van MASARAT Mobility Park: “Deze overeenkomst benadrukt de strategische waarde van MASARAT Mobility Park als een speciaal gebouwde bestemming voor de automobielindustrie. Het verwelkomen van FPI Gulf als onze belangrijkste huurder versterkt de rol van het park bij het mogelijk maken van een geïntegreerd ecosysteem dat productie, logistiek en industriële infrastructuur op één locatie samenbrengt.”

Sompol Tanadumrongsak, Chief Executive Officer van FPI Group en President van Thai Auto-Parts Manufacturing Association (TAPMA), voegde eraan toe: “Saoedi-Arabië vertegenwoordigt een strategische groeimarkt voor FPI Group en onze samenwerking met MASARAT Mobility Park markeert een belangrijke stap in de uitbreiding van onze regionale voetafdruk. Het park biedt een goed verbonden, investeringsvriendelijk platform voor het opzetten van geavanceerde productieactiviteiten om lokale en regionale automobielmarkten te bedienen. Dit initiatief weerspiegelt onze langetermijninzet voor het Koninkrijk en onze steun voor lokalisatie en capaciteitsontwikkeling.”

Deze mijlpaal versterkt de rol van MASARAT als een toonaangevende facilitator van autolokalisatie, ondersteund door geïntegreerde industriële en logistieke mogelijkheden, geavanceerde infrastructuur, multimodale connectiviteit en stimulansen voor speciale economische zones. Dit partnerschap benadrukt de toewijding van het park om wereldwijde spelers uit de industrie aan te trekken en de ontwikkeling van een concurrerende, gelokaliseerde waardeketen voor auto's en mobiliteit te versnellen.

*Bron: AETOSWire