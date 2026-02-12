-

INNIO獲VoltaGrid追加大額訂單：1.5 GW電表後端發電專案落地

  • INNIO和VoltaGrid簽署協議，將為其提供總裝機容量1.5 GW的電表後端發電基礎設施，其中包含300台Jenbacher瓦斯引擎
  • 該批訂單中的Jenbacher瓦斯引擎將為AI和高性能運算資料中心提供能源支援
original INNIO的Jenbacher J624瓦斯引擎

INNIO的Jenbacher J624瓦斯引擎

奧地利詹巴赫和休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- INNIO Group今日宣布從VoltaGrid獲得1.5 GW的大額訂單，此舉進一步深化了雙方在AI和高性能運算基礎設施領域電表後端（現場）發電業務方面的合作。

根據協議，INNIO可望供應總計300台Jenbacher J624系列和J620系列瓦斯引擎。J624系列引擎將整合至VoltaGrid自主研發的QPac™平台。該批引擎將被封裝為25 MW的標準機組，可實現快速、可擴充的部署，滿足美國各地資料中心客戶的需求。產品交付計畫於2028年前完成。

INNIO Group總裁兼執行長Olaf Berlien博士表示：「這份里程碑式的訂單彰顯了INNIO技術的實力，以及我們為AI發展提供能源支撐的承諾。我們很榮幸能與VoltaGrid深化合作，共同推動能源基礎設施的創新升級。」

VoltaGrid執行長Nathan Ough表示：「這是為AI時代建構能源骨幹網向前邁出的重要一步。我們與INNIO攜手推出可擴充的電網級解決方案，該方案回應速度快，且無需搭配電池使用。我們的合作將提供為下一代資料中心供電所需的速度、可靠性和永續性。」

該解決方案由INNIO與VoltaGrid共同研發，旨在支援資料中心部署和圖形處理器(GPU)高效運行，以滿足AI驅動型工作負載的需求。這一整合式平台採用INNIO的Jenbacher技術，可在單一系統內實現主用電力、備用電力與調峰電力供應，從而提供卓越的營運靈活性。即便在高環境溫度下，該系統仍能保持滿功率高效運行，同時具備優異的瞬態回應效能，可輕鬆因應AI運算環境中典型的高波動負載變化。

此次合作實現了VoltaGrid的電源模組與由INNIO技術賦能的大型可擕式資料中心供電系統的整合。

關於INNIO Group

INNIO Group是首屈一指的能源解決方案與服務提供者，協助各產業與社群在當下實現永續能源的有效應用。憑藉Jenbacher和Waukesha兩大產品品牌，以及AI驅動的myplant數位平台，INNIO Group為資料中心電力基礎設施、分散式發電及壓縮應用提供創新解決方案。憑藉靈活、可擴充且具備韌性的能源解決方案與服務，INNIO Group協助客戶在整個能源價值鏈中推動能源轉型，即便在電網無法涵蓋的區域，也能確保可靠的能源供應。

如欲瞭解更多資訊，請造訪INNIO Group網站：innio.com。請在XLinkedIn上關注INNIO Group。

INNIO、Jenbacher、Waukesha和myplant是INNIO Group或其子公司在歐盟、美國和其他國家的商標或註冊商標。如欲查看INNIO Group商標列表，請造訪innio.com/trademarks。所有其他商標和公司名稱均為其各自所有者的財產。

關於VoltaGrid

VoltaGrid是總部位於美國的潔淨能源創新企業，為資料中心、工業營運和電網韌性提供超快速回應、低排放的天然氣發電解決方案。其專有平台融合業界首屈一指的效能與模組化、可擴充的部署模式，使VoltaGrid成為下一代能源基礎設施的首選合作夥伴。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

