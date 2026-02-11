Corpay跨境部門擴大與LIV Golf的獨家合作關係

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付產業的全球翹楚Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今天宣布其跨境業務與LIV Golf達成一項多年期協議，延長與LIV Golf原已發展順利的獨家合作關係，繼續擔任其官方企業外匯 (FX) 供應商。

自2024年起迄今，Corpay跨境部門已為LIV Golf提供了一系列企業外匯支付解決方案。這次延長多年期合作後，該聯賽將繼續受益於Corpay的全面貨幣風險管理解決方案以及獲獎肯定的全球支付平台。

「在過去兩季中，我們很榮幸能夠擔任LIV Golf的官方企業外匯供應商。」Corpay跨境解決方案行銷長Brad Loder說，「該聯賽的金融與合作夥伴團隊投予的信任令我們深深引以為榮，我們非常樂意將這段合作延長為多年期關係。本團隊期待繼續支援LIV Golf所有的外匯與跨境支付需求，伴隨他們繼續擴大足跡、將高爾夫運動推廣到世界各地。」

「LIV Golf正要進入其史上企圖最旺盛、全球性最高的賽季。我們的國際營運複雜度奇高，只有世界級的金融全球支付精準度才能夠應對。」執行副總裁兼全球支付主任Chad Biggs 說，「延長與Corpay的合作關係並繼續整合其外匯解決方案，對我們的繼續成長非常重要，因為LIV Golf的國際賽程和全球粉絲群需要可靠的跨境支付來支援。這段合作關係確保我們在繼續將高爾夫運動傳播給世界各地的新粉絲與市場時，有可靠的合作夥伴隨時待命。我們深切期待與Corpay在接下來多年中合作。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com 。

關於LIV Golf

堂堂邁入第四季的LIV Golf聯賽共有13支隊伍在全球各地頂級高爾夫球場競逐個人與團體獎項。LIV Golf可說是第一個名符其實的全球聯賽，不懈創新以樹立運動新標準，同時藉由音樂、文化與娛樂重新定義粉絲體驗，為高爾夫球運動培養新一代選手與全球粉絲群。該聯賽的總部位於紐約和倫敦，在亞洲、澳洲、歐洲、中東、北美與非洲各大城市舉辦活動，透過媒體播送到200多座國際市場與區域的將近9億家戶中。LIV Golf的成立宗旨是將高爾夫球提升為全球運動、為這項運動吸引新觀眾、建立高爾夫生態系統的新價值，在該聯賽的影響與永續倡議推動之下將這項運動的社會作用傳送到球場以外的各個角落。

LIV Golf在2022年推出國際系列賽包含十場在世界級地點舉辦的高級別賽事。這些賽事獲得亞洲巡迴賽認證，提供世界各地頂尖職業和業餘高爾夫球選手進入LIV Golf聯賽和各大滿貫賽事的途徑。

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.跨境部門 (https://www.corpay.com/cross-border)；Corpay跨境部門旗下所有公司的完整列表請見：https://www.corpay.com/compliance。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。