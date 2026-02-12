INNIO reçoit une nouvelle commande majeure de VoltaGrid pour 1,5 GW de production d'électricité derrière le compteur

JENBACH, Autriche et HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Le groupe INNIO annonce aujourd’hui une commande majeure de VoltaGrid pour 1,5 gigawatts (GW), renforçant la collaboration des entreprises dans la production d'électricité derrière le compteur (sur site) pour les infrastructures d’IA et de calcul haute performance.

En vertu de l'accord, INNIO prévoit de fournir un total de 300 moteurs à gaz Jenbacher de ses séries Type J624 et Type J620. La série J624 est intégrée à la plateforme QPac™ propriétaire de VoltaGrid. Les moteurs sont regroupés en unités de 25 MW, ce qui permet un déploiement rapide et évolutif pour les clients des centres de données à travers les États-Unis. La livraison est prévue d'ici 2028.

« Cette commande historique souligne la force de la technologie d’INNIO et notre engagement à stimuler la croissance de l’IA », déclare Olaf Berlien, président et CEO du groupe INNIO. « Nous sommes fiers d’approfondir notre collaboration avec VoltaGrid alors que nous contribuons à façonner l’évolution des infrastructures énergétiques. »

« Il s’agit d’une avancée majeure dans la construction de l’épine dorsale énergétique de l’ère de l’IA », déclare Nathan Ough, CEO de VoltaGrid. « En collaboration avec INNIO, nous proposons une solution évolutive de qualité réseau qui offre une réponse rapide et élimine le besoin de batteries. Notre collaboration fournit la vitesse, la fiabilité et la durabilité nécessaires pour alimenter les centres de données de nouvelle génération. »

Développée conjointement par INNIO et VoltaGrid, la solution est conçue pour prendre en charge le déploiement du centre de données et l'utilisation de l'unité de traitement graphique (GPU) pour les charges de travail pilotées par l'IA. Propulsée par la technologie Jenbacher d’INNIO, la plateforme intégrée fournit une puissance de base, de sauvegarde et de pointe au sein d’un système unique pour une flexibilité opérationnelle. Le système maintient une puissance et une efficacité maximales à des températures ambiantes élevées avec d'excellentes performances transitoires capables de gérer les fluctuations de charge hautement volatiles typiques des environnements de calcul d'IA.

Cette collaboration permet l’intégration des blocs d’alimentation de VoltaGrid avec ses systèmes d’alimentation portables à grande échelle pour centres de données alimentés par la technologie INNIO.

À propos du groupe INNIO

INNIO figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions et services énergétiques permettant aux industries et aux collectivités d’accéder dès aujourd’hui à une énergie durable. À travers ses marques Jenbacher et Waukesha, ainsi que sa plateforme numérique myPlant basée sur l'intelligence artificielle, INNIO propose des solutions innovantes pour les infrastructures électriques des centres de données, la production d'électricité décentralisée et les applications de compression. Grâce à des solutions énergétiques flexibles, évolutives et résilientes, INNIO accompagne ses clients dans leur transition énergétique sur l’ensemble de la chaîne de valeur, tout en assurant un approvisionnement fiable, y compris dans les zones non desservies par le réseau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web du groupe INNIO à l'adresse innio.com. Suivez le groupe INNIO sur X et LinkedIn.

INNIO, Jenbacher, Waukesha et myplant sont des marques commerciales ou des marques déposées du groupe INNIO ou de l’une de ses filiales dans l’Union européenne, aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour obtenir la liste des marques commerciales du groupe INNIO, rendez-vous sur innio.com/trademarks. Toutes les autres marques commerciales et noms de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

VoltaGrid

VoltaGrid est un innovateur d'énergie propre basé aux États-Unis qui fournit des solutions d'énergie au gaz naturel ultra-réactives et à faibles émissions pour les centres de données, les opérations industrielles et la résilience du réseau. Sa plateforme propriétaire combine des performances de pointe avec un déploiement modulaire et évolutif, faisant de VoltaGrid un partenaire privilégié pour les infrastructures énergétiques de nouvelle génération.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.