DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, een internationale aanbieder van werkkapitaaloplossingen aangestuurd door technologie, maakte vandaag de toevoeging bekend van de 23-jarige PGA Tour-speler Michael Brennan aan haar lijst van jonge rijzende sterren. Michael Brennan voegt zich bij Aldrich Potgieter, de 21-jarige PGA Rookie Of The Year, als meest beloftevolle jonge talenten in de PGA TOUR en als spelers die in de golfwereld als wereldsterren van de volgende generatie worden beschouwd.

De pijlsnelle opkomst van Brennan was opzienbarend en tekenend voor zijn talent van wereldklasse. In 16 starts op de PGA TOUR America’s in 2025, leverde Brennan een uitzonderlijk seizoen waar hij drie keer won.

