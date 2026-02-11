Vonage und C3 AI kooperieren bei einer netzwerkfähigen, agentenbasierten KI-Lösung für den Außendienst für mobile Mitarbeiter

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Vonage, ein Unternehmen von Ericsson (NASDAQ: ERIC), gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit C3 AI (NYSE: AI) bekannt, einem führenden Anbieter von KI-Anwendungssoftware für Unternehmen, um C3 AI Field Services auf den Markt zu bringen, ein Modul der C3 AI Asset Performance Suite, das in die Vonage-APIs integriert ist. Das AI-First-Modul kombiniert die leistungsstarken Enterprise-AI-Funktionen von C3 AI mit den hochmodernen Kommunikations-APIs (Sprache und Video) und Netzwerk-APIs (Quality on Demand und Verify) von Vonage, um überragende Leistung, Zuverlässigkeit und Erfahrungen für mobile Unternehmensaktivitäten vor Ort zu bieten.

Diese Zusammenarbeit baut auf einem umfassenderen Angebot an netzwerkbasierten Lösungen von Vonage auf, bei denen anwendungsorientierte Netzwerke, einschließlich fortschrittlicher Konnektivitätsfunktionen wie Quality on Demand (QoD), zur Unterstützung kritischer Arbeitsabläufe vor Ort eingesetzt werden können. Quality on Demand ist die erste fortschrittliche Netzwerk-API, die vorgestellt wird¹, und stellt einen Bestandteil der umfassenderen Vision von Vonage für Netzwerkintelligenz dar, die das Netzwerkverhalten mit den Anwendungsabsichten in Einklang bringt.

Der globale Außendienstmarkt konzentriert sich auf die Verwaltung und Optimierung von Außendienstmitarbeitern, Fahrzeugen und Ausrüstung für Kundeninstallationen und Reparaturen. Außendienstmitarbeiter stehen vor Herausforderungen wie komplexen Geräten, fragmentierten Informationen, Fachkräftemangel, nicht in Echtzeit verfügbaren Anleitungen und unterschiedlichen Tools, die zu verzögerter Problemlösung, erhöhten Ausfallzeiten, höheren Gesamtbetriebskosten (TCO) sowie inkonsistenten Abläufen und Compliance-Verstößen beitragen können.

Das neue C3 AI Field Services-Modul mit Vonage-APIs bewältigt diese historischen Herausforderungen, indem es Technikern spezialisierte, mobilfunkbasierte KI-Agenten zur Verfügung stellt, die Echtzeit-Einblicke, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und nahtlosen Zugriff auf KI- und menschliche Remote-Experten per Sprache und Video bieten. Dies soll zu einer Verbesserung der Erstlösungsraten, zur Unterstützung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und zur Beschleunigung der Kompetenzentwicklung in verteilten Außendienstteams beitragen.

„Die Zukunft der Arbeit in missionskritischen Bereichen wird durch die am Ort der Ausführung eingebettete Intelligenz bestimmt werden“, erklärte Nikhil Krishnan, CTO, Data Science, C3 AI. „Mit Vonage erweitern wir unsere Unternehmensanwendungen, um Außendiensttechniker und Ingenieure zu unterstützen und Unternehmen dabei zu helfen, Probleme schneller zu lösen, die Sicherheit zu verbessern und einen konsistenten Service in großem Maßstab zu bieten.“

Funktionen des C3 AI Field Services-Moduls

Das C3 AI Field Services-Modul koordiniert mehrere KI-Agenten und spezialisierte Machine-Learning-Modelle, um komplexe Aufgaben über eine Vielzahl von Datenquellen hinweg zu bewältigen, indem es Daten schnell abruft, Schlussfolgerungen zieht und Zusammenfassungen in natürlicher Sprache erstellt. Diese Funktionen ermöglichen es Außendiensttechnikern, produktiver und effektiver zu arbeiten, indem sie intelligente Unterstützung direkt in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren, um Entscheidungen zu Terminplanung, Sicherheit und Fehlerbehebung schnell zu treffen und dabei historische Arbeitsauftragsdetails und Gerätespezifikationen zu berücksichtigen.

Effizienz der nächsten Generation im Außendienst durch Netzwerk-APIs

Die fortschrittlichen APIs von Vonage unterstützen wichtige Komponenten des C3 AI Field Services-Moduls und gewährleisten eine leistungsstarke, sichere und zuverlässige Konnektivität in allen Außendienstumgebungen:

Sichere und nahtlose Anmeldung: Techniker, die in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, können sich dank der Vonage Verify API, die eine vertrauenswürdige und reibungslose netzwerkbasierte Verifizierung ermöglicht, sicher und mühelos anmelden, ohne Handschuhe ausziehen oder Werkzeuge beiseite legen zu müssen.

Techniker, die in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, können sich dank der Vonage Verify API, die eine vertrauenswürdige und reibungslose netzwerkbasierte Verifizierung ermöglicht, sicher und mühelos anmelden, ohne Handschuhe ausziehen oder Werkzeuge beiseite legen zu müssen. Live-KI-Unterstützung im Einsatz: Techniker können Probleme mit einem speziell entwickelten KI-Assistenten über eine sprachbasierte Chat-Schnittstelle mit Geräuschunterdrückung beheben. Durch die Nutzung der Vonage Voice APIs kann der KI-Assistent Sprache selbst in rauen, überfüllten und lauten Umgebungen präzise erkennen und somit eine zuverlässige Leistung gewährleisten.

Techniker können Probleme mit einem speziell entwickelten KI-Assistenten über eine sprachbasierte Chat-Schnittstelle mit Geräuschunterdrückung beheben. Durch die Nutzung der Vonage Voice APIs kann der KI-Assistent Sprache selbst in rauen, überfüllten und lauten Umgebungen präzise erkennen und somit eine zuverlässige Leistung gewährleisten. Fernunterstützung per Video: Wenn menschliche Unterstützung erforderlich ist, um Anweisungen zu geben oder eine Überprüfung durchzuführen, hat der Techniker die Möglichkeit, live mit einem Remote-Experten über einen Videoanruf in konsistenter HD-Qualität zusammenzuarbeiten, was das Erlebnis für beide Seiten verbessert und die Erstlösungsrate erhöht. Dies wird durch die Video- und Quality-on-Demand-APIs von Vonage ermöglicht, die eine zuverlässige, hohe Netzwerkleistung bieten, selbst wenn der Techniker in Bereichen mit erheblicher Netzwerküberlastung arbeitet.

Wenn menschliche Unterstützung erforderlich ist, um Anweisungen zu geben oder eine Überprüfung durchzuführen, hat der Techniker die Möglichkeit, live mit einem Remote-Experten über einen Videoanruf in konsistenter HD-Qualität zusammenzuarbeiten, was das Erlebnis für beide Seiten verbessert und die Erstlösungsrate erhöht. Dies wird durch die Video- und Quality-on-Demand-APIs von Vonage ermöglicht, die eine zuverlässige, hohe Netzwerkleistung bieten, selbst wenn der Techniker in Bereichen mit erheblicher Netzwerküberlastung arbeitet. Wissensmanagement: Um der Herausforderung einer fragmentierten Wissensbasis zu begegnen und die Weiterbildung neuer Mitarbeiter zu erleichtern, verfügt die Lösung über Funktionen zur Wissensaggregation und Videoarchivierung. Techniker können Anleitungs- und Best-Practice-Videos schnell aus verschiedenen Unternehmenssystemen herunterladen und HD-Videos sowie KI-Zusammenfassungen für Schulungen, Qualitätssicherung, Compliance und zum Nachweis der Fertigstellung hochladen. Die Quality on Demand API von Vonage wurde entwickelt, um überragende Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung zu bieten, die Lösungszeiten zu verkürzen, die Effizienz der Techniker zu steigern und die Einarbeitung neuer Teammitglieder zu beschleunigen.

„Gemeinsam mit C3 AI definieren wir die Zukunft des Außendienstes neu, indem wir Techniker mit vertrauenswürdigen, mobilen KI-Agenten und zuverlässiger Konnektivität ausstatten“, erklärte Christophe Van de Weyer, President und Head of Business Unit API bei Vonage. „Als führender Anbieter von netzwerkbasierten Lösungen treibt Vonage die nächste Generation von KI-orientierten, geschäftskritischen Unternehmensanwendungen voran. Diese Partnerschaft unterstreicht das transformative Potenzial von Quality on Demand und Echtzeit-Netzwerkinformationen und setzt neue Maßstäbe für Vertrauen, Sicherheit und Innovation bei Unternehmenslösungen.“

Die gemeinsame Lösung ist derzeit als Demo verfügbar. Vonage und C3 AI werden das C3 AI Field Services-Modul in der Ericsson VIP Zone während des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona präsentieren, der vom 2. bis 5. März 2026 stattfindet. Erfahren Sie mehr und vereinbaren Sie hier einen Termin. Die Lösung wird auch auf der C3 Transform, der Leitveranstaltung von C3 AI in Florida, vorgestellt, die vom 3. bis 5. März 2026 stattfindet.

Erfahren Sie mehr über Vonage Communications und Network APIs.

¹In einer Laborumgebung getestet.

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und gehört zum Geschäftsbereich Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

Copyright © 2025 Vonage. Alle Rechte vorbehalten. VONAGE®, das V-Logo und andere Vonage-Marken sind eingetragene Marken von Vonage oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.