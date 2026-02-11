INNIO obtiene un importante pedido adicional de 1,5 GW de VoltaGrid para generación eléctrica detrás del medidor
- INNIO y VoltaGrid han firmado un acuerdo para suministrar 1,5 gigavatios (GW) de infraestructura de generación eléctrica detrás del medidor, incluidos 300 motores de gasolina Jenbacher
- El pedido abarca motores de gasolina Jenbacher para centros de datos de computación de alto rendimiento e IA
JENBACH (Austria) y HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group anunció hoy un importante pedido de 1,5 gigavatios (GW) de VoltaGrid. Esto refuerza la colaboración de la empresa en generación eléctrica detrás del medidor (in situ) para infraestructura de computación de alto rendimiento e IA.
En el marco del acuerdo, INNIO espera suministrar un total de 300 motores de gasolina Jenbacher de sus series tipo J624 y tipo J620. La serie J624 está integrada en la plataforma QPac™ patentada de VoltaGrid.
