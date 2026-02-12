-

Energy Vault e Crusoe annunciano un accordo-quadro strategico per l'implementazione delle unità modulari dei data center AI Crusoe Spark per la fornitura di Crusoe Cloud

L'accordo-quadro pluriennale consente implementazioni rapide e scaglionate fino a 25 MW a partire dal 2026, fruttando le capacità infrastrutturali energetiche strategiche e la piattaforma operativa digitale di Energy Vault per fornire capacità modulari di data center "powered shell"

La prima implementazione è in programma presso l'impianto tecnologico solare di generazione e accumulo energia di Energy Vault a Snyder, Texas, per velocizzare i tempi di capacità completa per i clienti di Crusoe Cloud

L'accordo segna l'ingresso di Energy Vault nel mercato delle infrastrutture AI, sblocca l'accesso a ricavi per MW fino a 20 volte superiori rispetto alle tradizionali implementazioni BESS, velocizza nettamente la generazione di EBITDA da parte di Energy Vault e amplia la piattaforma Asset Vault

WESTLAKE VILLAGE, California, e DENVER--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), leader globale nelle infrastrutture per le soluzioni di accumulo dell'energia destinata alla rete, e Crusoe, il primo fornitore di infrastrutture AI integrate verticalmente del settore, oggi annunciano un accordo-quadro strategico per l'implementazione scaglionata dei data center modulari Crusoe Spark presso il centro tecnologico di Energy Vault a Snyder, Texas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

