MASARAT Mobility Park da la bienvenida a FPI Gulf como arrendatario principal para la fabricación de piezas automotrices avanzadas

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Con motivo del Foro del Sector Privado PIF 2026, la empresa MASARAT Mobility Park anunció la firma de un contrato de arrendamiento para el desarrollo con Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf), una empresa conjunta entre el grupo tailandés FPI y su socio local Fuel Autoparts Company. Se trata de un hito que supone un paso significativo en el desarrollo del parque y respalda la localización de la fabricación de automóviles en el Reino, en línea con la Visión 2030.

En virtud del acuerdo firmado, FPI Gulf, líder mundial en servicios de fabricación de automóviles, establecerá una fábrica de piezas para automóviles en el MASARAT Mobility Park, situado dentro del King Salman Automotive Cluster en la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC, por sus siglas en inglés), lo que reforzará la posición del Parque como destino líder en Arabia Saudita para las industrias del automóvil y la movilidad.

La planta estará dedicada especialmente a la producción y distribución de componentes automotrices utilizando tecnologías de moldeo por inyección de plástico, cromado y pintura. Prestará servicios tanto a fabricantes de equipos originales (OEM) locales como internacionales, lo que contribuirá al fortalecimiento de la cadena de suministro automotriz de Arabia Saudita.

Con relación al anuncio, Tienie Ferreira, director ejecutivo de MASARAT Mobility Park, comentó: “Este acuerdo destaca el valor estratégico de MASARAT Mobility Park como destino específico para la fabricación de automóviles. Dar la bienvenida a FPI Gulf como nuestro arrendatario principal refuerza el papel del Parque en la creación de un ecosistema integrado que reúne la fabricación, la logística y la infraestructura industrial en un solo lugar”.

Sompol Tanadumrongsak, director ejecutivo de FPI Group y presidente de la Asociación Tailandesa de Fabricantes de Autopartes (TAPMA, por sus siglas en inglés), añadió: “Arabia Saudita es un mercado estratégico en crecimiento para FPI Group, y nuestra colaboración con MASARAT Mobility Park supone un paso importante en la expansión de nuestra presencia regional. El Parque ofrece una plataforma bien conectada y preparada para la inversión, ideal para establecer operaciones de fabricación avanzadas que den servicio a los mercados automovilísticos locales y regionales. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso a largo plazo con el Reino y nuestro apoyo a la localización y el desarrollo de capacidades”.

Este hito no hace más que consolidar el papel de MASARAT como impulsor líder de la localización automotriz, respaldado por capacidades industriales y logísticas integradas, infraestructura avanzada, conectividad multimodal e incentivos de la Zona Económica Especial. Esta asociación pone de relieve el compromiso del Parque de atraer a actores industriales globales y acelerar el desarrollo de una cadena de valor automotriz y de movilidad competitiva y localizada.

*Fuente: AETOSWire

