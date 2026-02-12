INNIO获VoltaGrid追加大额订单：1.5吉瓦户内式发电项目落地

奥地利詹巴赫和休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- INNIO Group今日宣布从VoltaGrid获得1.5吉瓦的大额订单，此举进一步深化了双方在AI和高性能计算基础设施领域户内式（现场）发电业务方面的合作。

根据协议，INNIO预计将供应总计300台Jenbacher J624系列和J620系列燃气发动机。J624系列发动机将集成至VoltaGrid自主研发的QPac™平台。该批发动机将被封装为25兆瓦的标准机组，可实现快速、可扩展的部署，满足美国各地数据中心客户的需求。产品交付计划于2028年前完成。

INNIO Group总裁兼首席执行官Olaf Berlien博士表示：“这份里程碑式的订单彰显了INNIO技术的实力，以及我们为AI发展提供能源支撑的承诺。我们很荣幸能与VoltaGrid深化合作，共同推动能源基础设施的创新升级。”

VoltaGrid首席执行官Nathan Ough表示：“这是为AI时代构建能源骨干网向前迈出的重要一步。我们与INNIO携手推出可扩展的电网级解决方案，该方案响应速度快，且无需搭配电池使用。我们的合作将提供为下一代数据中心供电所需的速度、可靠性和可持续性。”

该解决方案由INNIO与VoltaGrid联合研发，旨在支持数据中心部署和图形处理器(GPU)高效运行，以满足AI驱动型工作负载的需求。这一集成平台采用INNIO的Jenbacher技术，可在单一系统内实现主用电力、备用电力与调峰电力供应，从而提供卓越的运营灵活性。即便在高环境温度下，该系统仍能保持满功率高效运行，同时具备优异的瞬态响应性能，可轻松应对AI计算环境中典型的高波动负载变化。

此次合作实现了VoltaGrid的电源组装置与由INNIO技术赋能的大型便携式数据中心供电系统的集成。

关于INNIO Group

INNIO Group是领先的能源解决方案与服务提供商，助力各行业与社区在当下实现可持续能源的有效应用。依托Jenbacher和Waukesha两大产品品牌，以及AI驱动的myplant数字平台，INNIO Group为数据中心电力基础设施、分布式发电及压缩应用提供创新解决方案。凭借灵活、可扩展且具备韧性的能源解决方案与服务，INNIO Group帮助客户在整个能源价值链中推动能源转型，即便在电网无法覆盖的区域，也能确保可靠的能源供应。

如需了解更多信息，请访问INNIO Group网站：innio.com。请在X和LinkedIn上关注INNIO Group。

INNIO、Jenbacher、Waukesha和myplant是INNIO Group或其子公司在欧盟、美国和其他国家的商标或注册商标。如需查看INNIO Group商标列表，请访问innio.com/trademarks。所有其他商标和公司名称均为其各自所有者的财产。

关于VoltaGrid

VoltaGrid是总部位于美国的清洁能源创新企业，为数据中心、工业运营和电网韧性提供超快速响应、低排放的天然气发电解决方案。其专有平台融合了行业领先的性能与模块化、可扩展的部署模式，使VoltaGrid成为新一代能源基础设施的首选合作伙伴。

