Corpay Cross-Border erweitert exklusive Partnerschaft mit LIV Golf

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, gab heute bekannt, dass sein Cross-Border-Geschäft eine mehrjährige Vereinbarung geschlossen hat, um seine erfolgreiche und exklusive Zusammenarbeit mit LIV Golf als offizieller Devisenanbieter (FX) fortzusetzen.

Seit 2024 bietet Corpay Cross-Border LIV Golf eine Reihe von Devisenzahlungslösungen für Unternehmen an. Mit dieser mehrjährigen Verlängerung wird die League weiterhin von den umfassenden Lösungen von Corpay für das Währungsrisikomanagement und der preisgekrönten globalen Zahlungsplattform profitieren.

„In den letzten beiden Spielzeiten hatten wir das Privileg, als offizieller Devisenanbieter für LIV Golf tätig zu sein“, erklärte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. „Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das uns die Finanz- und Partnerschaftsteams der League entgegenbringen, und freuen uns sehr, diese Partnerschaft um mehrere Jahre zu verlängern. Unser Team freut sich darauf, LIV Golf weiterhin bei allen Devisen- und grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen zu unterstützen, während die League ihre Präsenz ausbaut und den Golfsport weltweit fördert.“

„Da LIV Golf in seine bislang ambitionierteste und globalste Saison startet, erfordert die Komplexität unserer internationalen Aktivitäten eine erstklassige Präzision bei globalen Zahlungen“, erklärte Chad Biggs, Executive Vice President und Head of Global Partnerships. „Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Corpay und die fortgesetzte Integration seiner Devisenlösungen sind für unser weiteres Wachstum von entscheidender Bedeutung, da zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen erforderlich sind, um den internationalen Zeitplan und die weltweite Fangemeinde von LIV Golf zu unterstützen. Diese Partnerschaft gewährleistet, dass wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite haben, während wir den Golfsport weiterhin neuen Fans und Märkten auf der ganzen Welt näherbringen. Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren mit Corpay zusammenzuarbeiten.“

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Payments made easy. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.corpay.com.

Über LIV Golf

Die LIV Golf League, die nun bereits in ihre vierte Saison geht, umfasst 13 Teams, die auf erstklassigen Golfplätzen weltweit um den Einzel- und Mannschaftstitel konkurrieren. Als erste wirklich globale Golf League strebt LIV Golf kontinuierlich nach Innovation, um neue Standards im Sport zu setzen und das Fanerlebnis durch Musik, Kultur und Unterhaltung neu zu definieren. Gleichzeitig fördert LIV Golf den Golfsport für eine neue Generation von Spielern und Fans auf der ganzen Welt. Die League hat ihren Hauptsitz in New York und London und veranstaltet Events in Städten in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Afrika. Die Übertragungen erreichen fast 900 Millionen Haushalte in mehr als 200 internationalen Märkten und Gebieten. LIV Golf wurde ins Leben gerufen, um den Sport weltweit zu verbreiten, neue Zielgruppen für das Spiel zu gewinnen, neue Werte innerhalb des Golf-Ökosystems zu schaffen und die gesellschaftliche Bedeutung des Sports durch die Bemühungen der League um Einflussnahme und Nachhaltigkeit weit über den Golfplatz hinaus zu steigern.

Im Jahr 2022 startete LIV Golf The International Series, die zehn hochkarätige Veranstaltungen an weltbekannten Orten umfasst. Diese von der Asian Tour sanktionierten Veranstaltungen bieten führenden Profi- und Amateurgolfern aus aller Welt einen Weg in die LIV Golf League und die Majors.

*„Corpay“ bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.