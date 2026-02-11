WeFi Technology Group suma a un talento emergente del PGA TOUR a su cartera de alianzas

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, proveedor global de soluciones de capital de trabajo impulsadas por tecnología, anunció hoy la incorporación del golfista profesional Michael Brennan, de 23 años, integrante del PGA TOUR, a su cartera de alianzas estratégicas. Brennan se suma a Aldrich Potgieter, de 21 años y Novato del Año del PGA TOUR, como uno de los talentos emergentes más destacados del circuito y como parte de la nueva generación de figuras mundiales del golf.

El rápido ascenso de Brennan refleja su talento de nivel internacional. En 16 participaciones en el PGA TOUR Americas durante 2025, registró una temporada destacada, con un total de tres victorias. Su desempeño culminó con un triunfo en el PGA TOUR en el Bank of Utah Championship, coronando una campaña excepcional en la que pasó del puesto 709 del ranking mundial al inicio del año al puesto n.º 34 al cierre de 2025.

“Es un honor integrarme al equipo de WeFi Technology”, afirmó Michael Brennan. “La oportunidad de asociarme con una marca global cuyos valores, como el trabajo duro, la innovación y el compromiso con la excelencia, están estrechamente alineados con mi enfoque del juego resulta muy motivadora para mí”.

A través de su plataforma impulsada por inteligencia artificial, WeFi Technology Group opera en la intersección de las finanzas, la tecnología y la innovación en más de 40 países, y ofrece soluciones estructuradas de capital de trabajo que ayudan a sus clientes a escalar, competir y crecer en mercados globales cada vez más complejos.

“Michael compite con un nivel de concentración y determinación que lo distingue”, señaló John Schmidt, codirector ejecutivo de WeFi Technology. “Juega para ganar, se exige cada vez más y entiende lo que implica rendir bajo presión. Esas mismas cualidades están presentes en nuestros equipos en WeFi Technology y definen la manera en que acompañamos a nuestros clientes en mercados competitivos y dinámicos”.

En el marco de este acuerdo plurianual, Brennan representará a WeFi Technology en torneos del PGA TOUR y en diversos compromisos profesionales, alineando la marca de la empresa con una de las plataformas más competitivas del golf profesional.

“Estas alianzas refuerzan el enfoque que aplicamos de manera constante en todo nuestro negocio: identificar talento excepcional en etapas tempranas, invertir con convicción y permitir que el rendimiento se consolide a largo plazo”, agregó Schmidt.

“Nos asociamos con personas y organizaciones ambiciosas, que asumen la competencia y se desempeñan de forma consistente al más alto nivel. Michael encarna plenamente estos valores, y estamos orgullosos de acompañarlo en su trayectoria a escala global”.

