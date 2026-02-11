-

Corpay Cross-Border proroga la partnership esclusiva con LIV Golf

Corpay continuerà a fornire a LIV Golf l’accesso a soluzioni innovative per i pagamenti globali e la gestione completa del rischio valutario

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), una delle principali imprese internazionali nel settore dei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che il suo business Cross-Border ha siglato un accordo pluriennale per estendere la sua esclusiva collaborazione di successo con LIV Golf come fornitore ufficiale di servizi di cambio (FX) aziendali.

Fin dal 2024 Corpay Cross-Border fornisce a LIV Golf una gamma di soluzioni per i pagamenti in valuta estera. Grazie a questa proroga pluriennale, la Lega continuerà ad avvantaggiarsi delle soluzioni integrate Corpay per la gestione del rischio valutario e della sua pluripremiata piattaforma di pagamenti globali.

