マサラット・モビリティパーク、先進的な自動車部品製造のアンカーテナントとしてFPI Gulfを迎え入れ

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- マサラット・モビリティパークは、PIF民間セクターフォーラム2026において、タイを拠点とするFPI Groupと現地パートナーであるFuel Autoparts Companyの合弁会社、Fortune Parts Industry Gulf（FPI Gulf）との開発リース契約締結を発表しました。本マイルストーンは、同パークの開発における重要な一歩であり、サウジ・ビジョン2030に沿ったサウジアラビア王国での自動車製造の現地化を後押しするものです。

この契約を受けて、世界的な自動車製造サービス企業であるFPI Gulfは、キング・アブドラ・エコノミック・シティ（KAEC）内のキング・サルマン自動車クラスターに位置するマサラット・モビリティパークで自動車部品工場を設立する予定です。これにより、サウジアラビアの自動車およびモビリティ産業の主要拠点としての同パークの地位の強化につながります。

同施設では、プラスチック射出成形、クロムめっき、塗装技術を用いた自動車部品の製造および流通を専門とします。同施設は、国内外の自動車メーカー（OEM）向けに供給を行い、サウジアラビアの自動車サプライチェーン強化に寄与します。

今回の発表にあたり、マサラット・モビリティパークの最高経営責任者であるティニー・フェレイラは次のように述べています。「本契約は、自動車製造に特化して設計された拠点としての同パークの戦略的価値を裏付けるものです。アンカーテナントとしてFPI Gulfを迎え入れることで、製造、物流、産業インフラを1か所に集約した統合型エコシステムの実現に向けて、パークの役割が強化されます。」

FPI Group最高経営責任者で、タイ自動車部品製造業協会（TAPMA）会長のソンポル・タナドゥムロンサク（Sompol Tanadumrongsak）氏は次のように述べています。「サウジアラビアはFPI Groupにとって戦略的な成長市場であり、マサラット・モビリティパークとの協業は地域での事業基盤拡大に向けた重要な一歩となります。同パークは、先進的な製造オペレーションを確立し、国内外の自動車市場に供給するための、接続性に優れた投資準備の整ったプラットフォームを提供します。本取り組みは、王国に対するFPI Groupの長期的なコミットメントと、現地化および能力開発への支援を示すものです。」

本マイルストーンは、統合された産業・物流能力、先進インフラ、マルチモーダルな接続性、特別経済区のインセンティブに支えられた、自動車現地化の主要な推進役としての同パークの役割を強化します。本パートナーシップは、世界の業界プレーヤーの誘致と、競争力のある現地化された自動車・モビリティのバリューチェーンの開発加速に向けた同パークのコミットメントを示すものです。

*出典：AETOSWire

