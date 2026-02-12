Uniswap Labs與Securitize合作，為BlackRock旗下BlackRock美元機構數位流動性基金 (BUIDL) 釋出流動性選擇

紐約 & 邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 去中心化金融 (DeFi) 翹楚Uniswap Labs和實體資產代幣化 (RWA) 先驅Securitize今天宣布進行戰略整合，將透過UniswapX技術銷售BlackRock美元機構數位流動性基金 (BUIDL)。整合後，BUIDL將在鏈上交易，既為BUIDL持有者釋出新的流動性選擇，也進一步彌合傳統金融與DeFi之間的鴻溝。

「Labs的使命很簡單：讓價值交換變得更便宜、更快捷、更容易。」Uniswap Labs創辦人暨執行長Hayden Adams說，「與BlackRock和Securitize在UniswapX上推出BUIDL，將建立高效市場、提升流動性和結算速度，大幅實現我們的使命。我熱切期待這份合作的成果。」

Securitize Markets將幫助那些選擇透過UniswapX的RFQ框架參與交易的任何BUIDL投資者。這個自動化系統使參與者能夠從白名單市場參與者（稱為「訂閱者」(subscriber)，包括Flowdesk、Tokka Labs和Wintermute）生態系統中找到最具競爭力的報價，並透過不可篡改的智能合約在鏈上進行原子化交易結算。使用該功能的所有投資者都必須通過Securitize的預審並取得白名單資格。

「這就是我們一直想要實現的突破性成果：結合傳統金融的可信度和監管標準與DeFi特有的速度和開放性。」Securitize執行長Carlos Domingo說，「現在，機構投資者和白名單投資者終於可以利用去中心化金融領域領導者的技術，以自託管的方式交易BUIDL等代幣化的實體資產。」

UniswapX與Securitize整合後，投資者現在可以取得整個市場上的可用報價，並與已列入白名單的訂閱者進行雙邊BUIDL互換，一年365天、一天24小時全天候服務不歇。

「Uniswap Labs和Securitize的此番合作，可說是代幣化資產與去中心化金融融合過程中的重要里程碑。將BUIDL整合到UniswapX中，代表代幣化美元收益基金與穩定幣的互通向前邁出了一大步。」BlackRock全球數位資產主任Robert Mitchnick說。

BlackRock也在Uniswap生態系統中進行一項戰略投資。

免責聲明

BUIDL持有人必須自行負起決定是否在UniswapX上進行交易的責任，並自行承擔相關風險。BUIDL持有人在決定透過Securitize經由UniswapX交易BUIDL之前，應仔細閱讀BUIDL發行備忘錄中關於UniswapX的免責聲明。Uniswap Labs和Securitize是BUIDL的第三方服務提供者。BlackRock不提供投資建議，也不建議BUIDL持有者使用UniswapX，且BlackRock不對透過UniswapX獲得的交易結果、UniswapX的可用性或表現，以及其流動性和定價做任何保證。BlackRock已根據自身目標在Uniswap生態系統中進行投資。BlackRock可視自身目標隨時終止任何現有投資，且BlackRock及其關聯公司對此不承擔向任何人發出任何形式通知的義務。BlackRock及其子公司不向任何人推薦、背書、促銷、提供建議或招攬投資，也不就Uniswap生態系統或協議、Uniswap Labs、Uniswap 基金會、Uniswap DUNI 和/或 UNI 代幣作出任何形式的陳述，並且不承擔任何責任或義務，並聲明免除與此相關的任何及所有責任。

關於Uniswap Labs

Uniswap Labs是Uniswap協議的主要開發者（Uniswap協議是全球最大的去中心化交易所 (DEX)，交易量已超過4兆美元）。Uniswap Labs亦開發幫助使用者存取協議的產品，像是Uniswap Web應用程式、錢包和交易API。除此之外，Uniswap Labs也是Unichain的主要技術供應商（Unichain是一個DeFi原生的以太坊Layer 2，旨在成為跨鏈流動性中心。）

關於Securitize

Securitize是實體資產代幣化的先驅，截至2025年11月，資產管理規模超過40億美元，透過與Apollo、BlackRock、BNY、Hamilton Lane、KKR、VanEck等頂尖資產管理公司合作推出代幣化基金，將世界帶入鏈上時代。在美國，Securitize是一家在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊的經紀交易商、過戶代理人、基金管理人以及受SEC監管的另類交易系統 (ATS) 營運商。在歐洲，Securitize已獲得歐盟分散式帳本技術 (DLT) 試點制度的投資公司和交易結算系統 (TSS) 的全面授權，是唯一一家獲准在美國和歐盟經營受監管數位證券基礎設施的公司。Securitize還被評為2025年《富比士》全球50大金融科技公司。

關於BlackRock

BlackRock的宗旨是幫助更多人擁有健全的財務。我們身為客戶的受託人和一流金融科技供應商，簡化投資流程並降低投資成本，幫助數百萬人累積可讓他們終生受益的儲蓄。如欲進一步認識BlackRock，請造訪：www.blackrock.com/corporate

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。