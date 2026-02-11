A Corpay Cross-Border estende parceria exclusiva com a LIV Golf

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--A Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder global em pagamentos corporativos, anunciou hoje que sua unidade de negócios Cross-Border firmou um acordo plurianual para estender sua colaboração exclusiva e bem-sucedida com a LIV Golf, como sua provedora oficial de câmbio corporativo.

Desde 2024, a Corpay Cross-Border oferece uma gama de soluções de pagamento em moeda estrangeira corporativa para a LIV Golf. Com esta extensão plurianual, a Liga continuará a beneficiar das soluções abrangentes de gestão de risco cambial e da premiada plataforma de pagamentos globais da Corpay.

“Ao longo das últimas duas temporadas, tivemos o privilégio de ser o Fornecedor Oficial de Câmbio Corporativo da LIV Golf”, afirmou Brad Loder, diretor de Marketing da Corpay Cross-Border Solutions. “Temos muito orgulho da confiança que as equipes de Finanças e Parcerias da Liga depositaram em nós e estamos muito satisfeitos por estender esta parceria por vários anos. Nossa equipe está ansiosa por continuar a apoiar a LIV Golf em todas as suas necessidades de câmbio e pagamentos internacionais, à medida que a Liga continua a expandir sua presença e a promover o golfe em todo o mundo.”

“À medida que a LIV Golf inicia sua temporada mais ambiciosa e global até o momento, a complexidade de nossas operações internacionais exige precisão de classe mundial em pagamentos financeiros globais”, disse Chad Biggs, vice-presidente executivo e diretor de Parcerias Globais. “A extensão da nossa parceria com a Corpay e a integração contínua das suas soluções de câmbio serão essenciais para o nosso crescimento contínuo, pois pagamentos internacionais confiáveis ​​são necessários para dar suporte ao calendário internacional da LIV Golf e à nossa base global de fãs. Essa parceria garante que tenhamos um parceiro de confiança enquanto continuamos a levar o golfe a novos fãs e mercados ao redor do mundo, e estamos ansiosos para continuar trabalhando com a Corpay nos próximos anos.”

Sobre a Corpay

A Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) é uma empresa global de pagamentos corporativos listada no S&P 500 que ajuda empresas e consumidores a pagar despesas de forma simples e controlada. O conjunto de soluções de pagamento modernas da Corpay ajuda seus clientes a gerenciar melhor despesas relacionadas a veículos (como combustível e estacionamento), despesas de viagem (por exemplo, reservas de hotel) e contas a pagar (por exemplo, pagamento a fornecedores). Isso resulta em economia de tempo para nossos clientes e, consequentemente, em redução de custos. Corpay Cross-Border refere-se a um grupo de entidades jurídicas pertencentes e operadas pela Corpay, Inc.

Corpay – Pagamentos facilitados. Para saber mais, acesse www.corpay.com.

Sobre a LIV Golf

Em sua quarta temporada, a Liga LIV Golf apresenta 13 equipes competindo pelos títulos individual e por equipes em campos de golfe de primeira linha ao redor do mundo. Como a primeira liga de golfe verdadeiramente global, a LIV Golf está constantemente inovando para estabelecer um novo padrão no esporte e redefinir a experiência do fã através da música, cultura e entretenimento, enquanto expande o golfe para uma nova geração de jogadores e fãs em todo o mundo. Com sede em Nova York e Londres, a liga realiza eventos em cidades da Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio, América do Norte e África, com transmissões que alcançam quase 900 milhões de lares em mais de 200 mercados e territórios internacionais. A LIV Golf foi concebida para expandir o esporte globalmente, atrair novos públicos, gerar valor dentro do ecossistema do golfe e ampliar o impacto social do esporte muito além dos campos, por meio das iniciativas de Impacto e Sustentabilidade da Liga.

Em 2022, a LIV Golf lançou a The International Series, que apresenta 10 eventos de alto nível em destinos de classe mundial. Aprovados pelo Asian Tour, esses eventos oferecem um caminho para que os principais golfistas profissionais e amadores do mundo ingressem na Liga LIV Golf e nos Majors.

*Neste documento, “Corpay” refere-se principalmente à Divisão Cross-Border da Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; uma lista completa das empresas que fazem parte da Corpay Cross-Border está disponível aqui: https://www.corpay.com/compliance.

