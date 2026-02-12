Andersen Consulting新增合作公司Kezber，拓展北美业务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过新增总部位于加拿大的合作公司Kezber，进一步强化自身的业务转型和网络安全服务能力。

Kezber成立于1996年，专注于提供全方位的IT解决方案，包括托管式IT服务、基础设施支持、网络安全、云服务、定制软件开发、商业智能和AI服务，以及业务流程自动化。该公司助力各类机构提升生产效率、实现技术环境现代化，并借助数据驱动的解决方案达成战略目标。

Kezber首席执行官Alan Kezber表示：“与Andersen Consulting的合作让我们能够将全套的软件和IT服务融入更广泛的咨询框架。通过将我们的技术专业能力与Andersen Consulting全面的咨询能力相结合，我们能为客户提供推动运营优化、助力可持续发展的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Kezber深厚的技术专业积淀与Andersen Consulting的服务能力形成了互补。通过此次合作，我们能够提供全方位、端到端的全套服务，满足全球客户在战略和运营层面的双重需求。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。