Vonage et C3 AI s’associent pour proposer une solution d’IA agentique en réseau pour les services sur le terrain destinée aux travailleurs mobiles

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, filiale d’Ericsson (NASDAQ : ERIC), a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec C3 AI (NYSE : AI), l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’application d’IA pour les entreprises, afin de lancer C3 AI Field Services, un module de la suite de produits C3 AI Asset Performance, intégré aux API de Vonage. Ce module axé sur l’IA combine les puissantes capacités d’IA d’entreprise de C3 AI avec les API de communication (voix et vidéo) et les API réseau (Quality on Demand et Verify) de pointe de Vonage, afin d’offrir des performances, une fiabilité et une expérience supérieures pour les opérations mobiles sur le terrain des entreprises.

Cette collaboration s’appuie sur une offre plus large de solutions réseau de Vonage, où la mise en réseau sensible aux applications, y compris des capacités de connectivité avancées telles que Quality on Demand (QoD), peut être appliquée pour prendre en charge les flux de travail critiques sur le terrain. Quality on Demand est la première API réseau avancée présentée¹ et représente un élément de la vision plus large de Vonage en matière d’intelligence réseau, qui aligne le comportement du réseau sur l’intention de l’application.

Le marché mondial des services sur le terrain se concentre sur la gestion et l’optimisation des travailleurs, des véhicules et des équipements hors site pour les installations et les réparations chez les clients. Les travailleurs sur le terrain sont confrontés à des défis tels que la complexité des équipements, la fragmentation des informations, la pénurie de compétences, l’absence de conseils en temps réel et la diversité des outils, qui contribuent à retarder la résolution des problèmes, à augmenter les temps d’arrêt des actifs, à augmenter le coût total de possession (TCO) et à rendre les opérations et la conformité incohérentes.

Le nouveau module C3 AI Field Services, doté des API Vonage, s’attaque à ces défis historiques en équipant les techniciens d’agents IA spécialisés, axés sur le mobile, qui fournissent des informations en temps réel, des conseils étape par étape et un accès transparent à l’IA et à des experts humains à distance via la voix et la vidéo, conçu pour améliorer les taux de résolution dès la première intervention, favoriser la conformité en matière de sécurité et accélérer le développement des compétences au sein des équipes de terrain dispersées.

« L’avenir du travail dans les opérations critiques sera défini par l’intelligence intégrée au point d’exécution », déclare Nikhil Krishnan, directeur technique chargé de la science des données chez C3 AI. « Avec Vonage, nous étendons nos applications d’entreprise pour soutenir les techniciens et ingénieurs sur le terrain, aidant ainsi les organisations à accélérer la résolution des problèmes, à améliorer la sécurité et à fournir un service cohérent à grande échelle. »

Capacités du module C3 AI Field Services

Le module C3 AI Field Services coordonne plusieurs agents IA et modèles d’apprentissage automatique spécialisés afin de traiter des tâches complexes à partir d’un ensemble diversifié de sources de données, en récupérant rapidement les données, en effectuant des raisonnements et en générant des résumés en langage naturel. Ces fonctionnalités permettent aux techniciens de terrain d’être plus productifs et efficaces dans leur travail en intégrant une assistance intelligente directement dans leurs flux de travail quotidiens afin de prendre rapidement des décisions en matière de planification, de sécurité et de dépannage, tout en tenant compte des détails historiques des bons de travail et des spécifications des équipements.

Une efficacité de terrain nouvelle génération grâce aux API réseau

Les API avancées de Vonage alimentent les composants essentiels du module C3 AI Field Services, garantissant une connectivité haute performance, sécurisée et fiable dans tous les environnements de terrain :

Connexion sécurisée et transparente : les techniciens travaillant dans des environnements difficiles peuvent se connecter de manière sécurisée et sans effort, sans avoir à retirer leurs gants ou à poser leurs outils, grâce à l’API Vonage Verify qui fournit une vérification réseau fiable et fluide.

les techniciens travaillant dans des environnements difficiles peuvent se connecter de manière sécurisée et sans effort, sans avoir à retirer leurs gants ou à poser leurs outils, grâce à l’API Vonage Verify qui fournit une vérification réseau fiable et fluide. Assistance IA en direct sur le terrain : les techniciens peuvent résoudre les problèmes à l’aide d’un assistant IA spécialement conçu à cet effet, via une interface de chat vocal dotée d’une fonction de suppression du bruit. L’utilisation des API vocales de Vonage permet à l’assistant IA de détecter la parole avec précision pour des performances fiables, même dans des environnements difficiles, encombrés et bruyants.

les techniciens peuvent résoudre les problèmes à l’aide d’un assistant IA spécialement conçu à cet effet, via une interface de chat vocal dotée d’une fonction de suppression du bruit. L’utilisation des API vocales de Vonage permet à l’assistant IA de détecter la parole avec précision pour des performances fiables, même dans des environnements difficiles, encombrés et bruyants. Assistance vidéo à distance : lorsqu’une intervention humaine est nécessaire pour fournir des conseils ou une validation, le technicien a la possibilité de collaborer en direct avec un expert à distance via un appel vidéo avec une qualité HD constante, ce qui améliore l’expérience des deux côtés et augmente les taux de résolution dès la première intervention. Cette fonctionnalité est rendue possible par les API Video et Quality on Demand de Vonage, qui offrent des performances réseau fiables et élevées, même lorsque le technicien travaille dans des zones où le réseau est fortement encombré.

lorsqu’une intervention humaine est nécessaire pour fournir des conseils ou une validation, le technicien a la possibilité de collaborer en direct avec un expert à distance via un appel vidéo avec une qualité HD constante, ce qui améliore l’expérience des deux côtés et augmente les taux de résolution dès la première intervention. Cette fonctionnalité est rendue possible par les API Video et Quality on Demand de Vonage, qui offrent des performances réseau fiables et élevées, même lorsque le technicien travaille dans des zones où le réseau est fortement encombré. Gestion des connaissances : pour relever le défi d’une base de connaissances fragmentée et faciliter la mise à niveau des compétences des nouveaux employés, cette solution dispose de fonctionnalités d’agrégation des connaissances et d’archivage vidéo. Les techniciens peuvent télécharger rapidement des vidéos d’instructions et de bonnes pratiques à partir de différents systèmes d’entreprise, et télécharger des vidéos HD et des résumés générés par l’IA à des fins de formation, de qualité, de conformité et de preuve d’achèvement. L’API Quality on Demand de Vonage est conçue pour offrir des performances, une fiabilité et une expérience utilisateur supérieures, afin de réduire les délais de résolution, d’améliorer l’efficacité des techniciens et d’accélérer l’intégration des nouveaux membres de l’équipe.

« En collaboration avec C3 AI, nous redéfinissons l’avenir des services sur le terrain en équipant les techniciens d’agents IA fiables, axés sur le mobile, et d’une connectivité fiable », déclare Christophe Van de Weyer, président et directeur de la division API chez Vonage. « En tant que leader des solutions réseau, Vonage est à l’origine de la prochaine génération d’applications d’entreprise critiques, axées sur l’IA. Ce partenariat met en évidence le potentiel transformateur de Quality on Demand et de l’intelligence réseau en temps réel, établissant de nouvelles normes en matière de confiance, de sécurité et d’innovation dans les solutions d’entreprise. »

Cette solution conjointe est actuellement disponible en démonstration. Vonage et C3 AI présenteront le module C3 AI Field Services dans la zone VIP Ericsson lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, qui se tiendra du 2 au 5 mars 2026. Pour en savoir plus et prendre rendez-vous, cliquez ici. La solution sera également présentée lors de l’événement phare de C3 AI, C3 Transform, qui se tiendra en Floride du 3 au 5 mars 2026.

En savoir plus sur les API de communication et de réseau de Vonage.

¹Testé en laboratoire.

