Corpay Cross-Border延长与LIV Golf的独家合作关系

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今日宣布，其跨境业务部（Cross-Border）已与LIV Golf达成一项多年期协议，继续保持双方成功的独家合作关系，Corpay将继续担任LIV Golf的官方企业外汇服务提供商。

自2024年以来，Corpay Cross-Border已为LIV Golf提供了一系列企业外汇支付解决方案。此次多年期续约后，LIV Golf将继续受益于Corpay全面的货币风险管理解决方案和屡获殊荣的全球支付平台。

“在过去的两个赛季中，我们很荣幸能成为LIV Golf的官方企业外汇服务供应商。”Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“我们非常自豪能获得联赛财务及合作团队的信任，并很高兴能将合作关系继续延长多年。随着LIV Golf持续拓展全球影响力并推动高尔夫运动发展，我们的团队期待继续为该联赛提供全方位的外汇及跨境支付支持。”

“LIV Golf即将迎来迄今为止规模最大、最具全球影响力的赛季，我们复杂的国际运营需要世界级的全球支付精准度。”执行副总裁兼国际合作主管 Chad Biggs表示，“延长与Corpay的合作关系，并继续整合其外汇解决方案，对于我们的持续发展至关重要，可靠的跨境支付是协助LIV Golf国际赛事安排和全球球迷群体的必要条件。此次合作确保了我们拥有值得信赖的合作伙伴，能够继续将高尔夫运动带给世界各地的新球迷和新市场，我们期待在未来几年里继续与Corpay携手同行。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com 。

关于LIV Golf

LIV Golf联赛现已进入第四赛季，共有13支队伍在全球顶级高尔夫赛场角逐个人和团体冠军。作为首个真正意义上的全球高尔夫联赛，LIV Golf不断创新，致力于树立体育新标杆，并通过音乐、文化和娱乐元素重塑球迷体验，同时推动高尔夫运动在全球吸引新一代的球员和球迷。联赛总部位于纽约和伦敦，赛事遍及亚洲、澳洲、欧洲、中东、北美和非洲的各大城市，并通过电视转播覆盖200多个国际市场和地区的近9亿家庭。LIV Golf致力于在全球范围内推广高尔夫运动，吸引更多新球迷，为高尔夫生态系统创造新价值，并通过联赛的“影响力与可持续发展”项目，提升高尔夫运动在球场之外的社会影响力。

LIV Golf在2022年推出国际邀请系列赛，其中包含了10场在全球顶尖城市举办的高规格赛事。经亚巡赛批准，以上赛事为全球顶尖职业及业余高尔夫球员提供了通往LIV Golf联赛及大满贯赛事的通道。

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部（Cross-Border）：https://www.corpay.com/cross-border；查看Corpay Cross-Border旗下所有成员公司的完整名单，请访问：https://www.corpay.com/compliance。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。