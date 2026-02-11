-

Mobileum和NOHOLD為電信企業客戶推出白標AI助手解決方案

雙方達成策略AI聯盟後的首款產品正式發表，協助營運商透過現有電信通路實現針對中小企業的AI服務商業化變現

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析和網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)與企業級AI助手平台領軍企業NOHOLD宣布推出一款全新白標AI助手解決方案，該解決方案專為服務中小企業(SME/SMB)的電信營運商量身打造。

這款全新產品以雙方2025年9月宣布達成的AI策略聯盟為基礎打造，將概念轉化為可推向市場的解決方案。電信營運商如今可以提供自有品牌的AI助手服務，藉助AI技術協助中小企業提升客戶互動效率、推動銷售成長並提高生產力。營運商將為中小企業提供相關工具，讓它們無需自行管理複雜的AI相關工作。

傳統的網路連線業務收入持續承壓，中小企業正從合作的電信服務商處尋求加值數位服務。藉助AI助手，營運商可推出操作簡便的訂閱制解決方案，協助中小企業實現客服和銷售流程的自動化，從而強化客戶關係、提升每用戶平均收益(ARPU)，並在現有計費模式下形成營運商服務的差異化優勢。

根據雙方合作協議，憑藉NOHOLD的SICURA® QuickStart平台提供技術支援，並由Mobileum負責市場落地，電信營運商可將這些AI助手打造為自有品牌、進行包裝組合，並以代管服務的形式轉售。中小企業無需編寫程式碼，僅需上傳文件或接取其網站，數分鐘內就能部署智慧對話式AI工具，獲得可在網路和社群管道使用的安全、符合規範、多語言適配的解決方案，同時內建資料分析功能，協助企業更深入地瞭解自身業務。

Mobileum產品長Miguel Caramés表示：「繼去年雙方宣布締結策略聯盟後，本次新品發表代表我們在協助電信營運商將AI轉化為實用創收服務方面邁出了重要一步。我們與NOHOLD攜手合作，讓營運商得以突破網路連線服務的邊界，提供由AI驅動的價值，使中小企業能夠快速採用並從中獲得切實的成效。」

NOHOLD執行長兼創辦人Diego Ventura表示：「中小企業想要的是部署簡便、可負擔且安全可靠的AI解決方案，卻並不想自己成為AI領域的專家。透過與Mobileum合作，我們將自身的AI助手平台透過值得信賴的電信服務商推向市場，而這些服務商早已與中小企業客戶建立了深厚的合作關係。」

AI助手可滿足中小企業的多項業務需求，包括客戶服務、銷售賦能、新用戶註冊和營運效率提升等。電信營運商能受惠於快速部署、低營運成本以及穩定的經常性收入，進一步鞏固自身可信數位合作夥伴的角色。中小企業則能獲得實用的工具來簡化營運流程，協助推動業務成長。

全新解決方案即日起可供Mobileum的全球電信客戶群使用。

關於Mobileum Inc.

Mobileum是一家首屈一指的電信分析解決方案供應商，業務涵蓋漫遊、核心網路、安全、風險管理、國內和國際連線測試以及客戶智慧等領域。超過1000家客戶依賴其Active Intelligence平台，該平台提供先進的分析解決方案，使客戶能夠將深入的網路和營運智慧與即時行動相結合，從而增加收入、改善客戶體驗並降低成本。Mobileum總部位於矽谷，在澳洲、德國、希臘、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英國和阿拉伯聯合大公國設有全球辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mobileum.com

關於NOHOLD

NOHOLD, Inc.是總部位於矽谷的企業級AI先驅，透過其屢獲殊榮的SICURA®平台提供互動式診斷虛擬助手。自1999年成立以來，該公司已與涵蓋金融服務、醫療保健、人力資源、教育等領域的全球《財星》500大企業合作，透過智慧自動化簡化客戶和員工體驗，減少對傳統客服中心的依賴，並推動可衡量的投資報酬。NOHOLD擁有四項授權專利，每年通過SOC 2 Type II / HIPAA法規遵循稽核，已建構超過1400個AI助手，提供安全、可擴展的自助服務，以企業級信任處理敏感性資料。憑藉二十年的專業知識和全球布局，NOHOLD AI Alliance™持續賦能企業透過負責任的下一代AI提升數位服務體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.nohold.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

如欲瞭解更多資訊或有意加入聯盟，請聯絡：

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | 手機：+1 (703) 856-5932

媒體與企業傳播 – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | 手機：+351 939650229

