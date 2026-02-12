Uniswap Labs e Securitize cooperam para liberar opções de liquidez para BUIDL da BlackRock

NOVA YORK E MIAMI--(BUSINESS WIRE)--A Uniswap Labs, líder em finanças descentralizadas (DeFi), e a Securitize, líder em tokenização de ativos do mundo real (RWAs), anunciaram hoje uma integração estratégica para disponibilizar as ações do BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) para negociação através da tecnologia UniswapX. Esta integração irá permitir a negociação em série de BUIDL, abrindo novas opções de liquidez para detentores de BUIDL e representando um passo significativo na integração entre as finanças tradicionais e o DeFi.

"Nossa missão na Labs é simples: tornar a troca de valor mais barata, mais rápida e mais acessível", disse Hayden Adams, Fundador e Diretor Executivo da Uniswap Labs. "A habilitação de BUIDL na UniswapX com a BlackRock e a Securitize impulsiona nossa missão, criando mercados eficientes, maior liquidez e liquidação mais rápida. Estou animado para ver o que construiremos juntos."

A Securitize Markets irá facilitar a negociação para qualquer investidor em BUIDL que optar por participar através da estrutura RFQ da UniswapX. O sistema automatizado permite que os participantes identifiquem a cotação mais competitiva de um ecossistema de participantes de mercado aprovados, conhecidos como assinantes (incluindo Flowdesk, Tokka Labs e Wintermute), e liquida a negociação atomicamente na blockchain mediante contratos inteligentes imutáveis. Todos os investidores que utilizam esta funcionalidade são pré-qualificados e aprovados pela Securitize.

"Esta é a abertura pela qual temos trabalhado: trazer a confiança e os padrões regulatórios das finanças tradicionais para a velocidade e a abertura pelas quais o DeFi é conhecido", disse Carlos Domingo, Diretor Executivo da Securitize. "Pela primeira vez, instituições e investidores autorizados podem acessar a tecnologia de uma empresa líder no setor de finanças descentralizadas para negociar ativos tokenizados do mundo real, como o BUIDL, com autocustódia."

Com esta integração entre UniswapX e Securitize, os investidores agora têm a opção de acessar cotações disponíveis em todo o mercado para realizar trocas bilaterais de BUIDL com assinantes autorizados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

"Esta cooperação com a Uniswap Labs, junto com a Securitize, é um passo notável na convergência de ativos tokenizados com finanças descentralizadas. A integração do BUIDL na UniswapX representa um grande avanço na interoperabilidade de fundos de rendimento em USD tokenizados com stablecoins", disse Robert Mitchnick, Chefe Global de Ativos Digitais na BlackRock.

A BlackRock também fez um investimento estratégico dentro do ecossistema Uniswap.

Divulgação

Os titulares de BUIDL são os únicos responsáveis ​​por tomar a decisão de negociar na UniswapX e o fazem por sua própria conta e risco. Os titulares de BUIDL devem revisar o Memorando de Oferta da BUIDL referente à UniswapX antes de decidir negociar ações de BUIDL através da UniswapX via Securitize. A Uniswap Labs e a Securitize são prestadoras de serviços terceirizadas quanto à BUIDL. A BlackRock não fornece aconselhamento de investimento nem recomenda aos titulares de BUIDL que utilizem a UniswapX, e a BlackRock, nem garante os resultados que serão obtidos por meio dela, a disponibilidade ou o desempenho da UniswapX, ou a liquidez e os preços nela disponíveis. A BlackRock, conforme seus próprios objetivos, fez um investimento no ecossistema Uniswap. Qualquer investimento existente da BlackRock pode ser descontinuado a qualquer momento, conforme os próprios objetivos da BlackRock, e em relação a isto, a BlackRock e suas afiliadas não têm a obrigação de fornecer qualquer tipo de aviso a qualquer pessoa. A BlackRock e suas afiliadas não recomendam, endossam, promovem, fornecem aconselhamento ou solicitam investimentos, nem fazem qualquer tipo de declaração a respeito do ecossistema ou protocolo Uniswap, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI e/ou tokens UNI para (ou de) qualquer pessoa, nem têm qualquer responsabilidade ou obrigação, e se eximem de toda e qualquer responsabilidade, perante qualquer pessoa em relação a isto.

Sobre a Uniswap Labs

A Uniswap Labs é uma das principais colaboradoras do Protocolo Uniswap, a maior DEX do mundo, que já processou mais de US$ 4 trilhões em volume. A Uniswap Labs também desenvolve produtos que auxiliam os usuários a acessar o protocolo, incluindo o aplicativo web Uniswap, a carteira digital e a API de negociação. Além disto, a Uniswap Labs é a principal provedora técnica da Unichain, uma blockchain Ethereum de nível 2 nativa para DeFi, concebida para ser a plataforma de liquidez entre diferentes blockchains.

Sobre a Securitize

A Securitize, líder mundial em tokenização de ativos do mundo real com mais de US$ 4 bilhões em ativos sob gestão (em novembro de 2025), traz o mundo à blockchain mediante fundos tokenizados em parceria com gestoras de ativos de primeira linha, como Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR, VanEck e outras. Nos EUA, a Securitize opera como corretora registrada na SEC, agente de transferência registrada na SEC, administradora de fundos e operadora de um Sistema Alternativo de Negociação (ATS) regulamentado pela SEC. Na Europa, a Securitize é totalmente autorizada como Empresa de Investimento e Sistema de Negociação e Liquidação (TSS) sob o Regime Piloto de DLT da UE, se convertendo na única empresa licenciada para operar infraestrutura regulamentada de títulos digitais nos EUA e na UE. A Securitize também foi reconhecida como uma empresa das 50 principais fintechs da Forbes em 2025.

Sobre a BlackRock

O objetivo da BlackRock é ajudar cada vez mais pessoas a alcançar o bem-estar financeiro. Como fiduciária de nossos clientes e líder em tecnologia financeira, ajudamos milhões de pessoas a gerar reservas que as auxiliem ao longo da vida, ao tornar o investimento mais fácil e acessível. Para mais informações sobre a BlackRock, acesse www.blackrock.com/corporate

