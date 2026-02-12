Energy Vault et Crusoe annoncent un accord-cadre stratégique pour le déploiement d'unités modulaires Crusoe Spark AI Factory afin de mettre en place Crusoe Cloud

WESTLAKE VILLAGE, Calif. & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), leader mondial des infrastructures de stockage d'énergie à l'échelle du réseau, et Crusoe, premier fournisseur d'infrastructures d'IA verticalement intégrées du secteur, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre stratégique pour le déploiement progressif de centres de données modulaires Crusoe Spark dans le centre technologique d'Energy Vault à Snyder, au Texas. Le programme initial est évolutif jusqu'à une charge totale de 25 mégawatts (MW) qui sera exploitée dans le cadre du produit propriétaire de Crusoe, l'usine modulaire d'IA Spark. Les entreprises prévoient de commencer les déploiements en 2026, ce qui permettra à Crusoe Cloud d'étendre sa capacité de calcul disponible, y compris ses nouveaux services de gestion des inférences, afin de répondre à la demande des clients. Cette initiative représente une expansion significative du programme Spark de Crusoe, une démonstration de la capacité d'inférence IA modulaire rapidement déployable et la poursuite de l'engagement de Crusoe en faveur du développement d'une infrastructure IA innovante axée sur l'énergie.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Energy Vault fournira une infrastructure modulaire « powered shell » conçue pour permettre un déploiement rapide et reproductible des systèmes électriques et mécaniques nécessaires au calcul haute densité. Energy Vault déploiera les unités Spark de Crusoe, le premier déploiement étant prévu sur le site de réalisation technologique d'Energy Vault à Snyder, au Texas. Ensemble, Energy Vault et Crusoe profiteront de la combinaison d'un site alimenté et d'un modèle de déploiement modulaire, dans le but de réduire considérablement les délais de livraison et de faciliter une expansion évolutive au fur et à mesure que la demande des clients augmente.

Le marché des infrastructures d'IA est de plus en plus défini par la vitesse. Au fur et à mesure que la demande en puissance de calcul s'accélère, les clients sont confrontés à des contraintes qui peuvent avoir un impact sur les délais de livraison, notamment la disponibilité de l'énergie, les délais d'interconnexion, la complexité des systèmes électriques et les exigences opérationnelles du calcul à haute densité. Les déploiements modulaires « powered shell » d'Energy Vault utilisant les usines d'IA modulaires Crusoe Spark, associés à ses atouts éprouvés en matière d'exécution rigoureuse et de capacités opérationnelles numériques, ont été conçus pour réduire considérablement les délais de mise en service tout en maintenant une fiabilité élevée pour les clients du marché des centres de données.

« Crusoe répond à une exigence claire du marché : les clients ont besoin d'une puissance de calcul évolutive, fournie rapidement et de manière fiable », a déclaré Robert Piconi, PDG et président d'Energy Vault. « Notre rôle est de fournir l'infrastructure énergétique essentielle, la « powered shell », qui permet une installation rapide et un fonctionnement stable. Cet accord marque une étape importante pour Energy Vault, car nous établissons une plateforme commerciale dans le domaine des infrastructures IA pour compléter notre plateforme Asset Vault, tout en étendant notre stratégie de construction-propriété-exploitation à un nouveau segment à forte croissance. »

En tant que fournisseur verticalement intégré, Crusoe conçoit et fabrique ses propres unités Crusoe Spark afin de fournir une infrastructure IA cohérente et qualitative qui permet d'étendre de manière modulaire la capacité de Crusoe Cloud. En combinant cette technologie modulaire avec la capacité éprouvée d'Energy Vault à concevoir et à exploiter des systèmes énergétiques critiques, les parties pourront répondre aux exigences de Crusoe Cloud en matière de haute disponibilité de l'alimentation électrique et d'accélération des délais de livraison. Cette approche intégrée est conçue pour bénéficier de contrôles numériques reproductibles et d'une infrastructure modulaire afin de réduire considérablement le délai de mise en service tout en garantissant la fiabilité et l'évolutivité indispensables aux entreprises clientes utilisant l'IA.

« En fabriquant des unités Spark et en nous associant à la talentueuse équipe d'Energy Vault, nous poursuivons la vision de Crusoe d'une infrastructure IA verticalement intégrée et axée sur l'énergie », a déclaré Cully Cavness, cofondateur, président et directeur de la stratégie chez Crusoe. « Ce projet démontre le potentiel des usines d'IA modulaires dans diverses applications telles que l'inférence distribuée à faible latence, les déploiements sur site, les clusters de formation groupés, les déploiements de souveraineté des données et de nombreux autres cas d'utilisation potentiels. Nous sommes également très fiers de travailler aux côtés d'Energy Vault, un partenaire qui partage notre engagement à résoudre les contraintes énergétiques de l'ère de l'IA grâce à une exécution ciblée et à l'innovation technologique. »

Ce partenariat stratégique avec Crusoe devrait renforcer le modèle commercial complet « Own & Operate » (posséder et exploiter) d'Energy Vault, soutenu par sa plateforme Asset Vault, qui a été enrichie avec l'annonce d'aujourd'hui afin de répondre aux besoins du marché des infrastructures d'IA grâce à des déploiements « powered shell » à long terme et sous contrat. Energy Vault prévoit que les déploiements d'infrastructures d'IA entraîneront un changement radical dans l'économie unitaire, notamment une augmentation substantielle de l'EBITDA par MW (~10-20x) installé par rapport aux projets d'infrastructure traditionnels, grâce à des flux de trésorerie contractuels, une conception modulaire standardisée et reproductible, et une forte demande en capacité de calcul rapidement déployable. Cette expansion devrait accélérer rapidement le rythme et l'ampleur de la croissance de l'EBITDA à mesure que les déploiements s'intensifient et que de nouveaux sites et clients sont commercialisés.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d’énergie à l’échelle des services publics conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage de l’énergie durable. Les offres complètes de la Société incluent des technologies propriétaires de stockage d’énergie par gravité, par batterie et par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de toute technologie de la Société. Unique au sein du secteur, le portefeuille technologique innovant d’Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d’énergie à court et à long terme ainsi que des solutions portant sur plusieurs jours ou ultra-longues visant à aider les services publics, les producteurs d’énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d’énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. Depuis 2024, Energy Vault a mis en œuvre sa stratégie de gestion des actifs baptisée « Own & Operate » (posséder et exploiter), conçue pour générer des flux de revenus prévisibles, récurrents et à forte marge. Cette stratégie positionne Energy Vault pour une croissance continue sur le marché en pleine évolution des infrastructures de stockage d’énergie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.energyvault.com.

À propos de Crusoe

En tant qu'entreprise spécialisée dans l'IA, Crusoe s'est donné pour mission d'accélérer l'abondance d'énergie et d'intelligence. L'entreprise fournit une solution fiable, évolutive, rentable et axée sur l'énergie pour les infrastructures d'IA. En exploitant des sources d'énergie à grande échelle, en construisant des centres de données optimisés pour l'IA et en fournissant une puissante plateforme cloud d'IA, Crusoe permet à ses clients et partenaires de bâtir l'avenir plus rapidement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les points de vue actuels de la Société concernant, entre autres, ses activités et sa performance financière, y compris les projections futures de chiffre d’affaires et de rentabilité, la disponibilité de futurs tirages au titre de l’engagement en actions privilégiées OIC en faveur d’Asset Vault, le calendrier de déploiement du capital d’Asset Vault, la structure d’Asset Vault, ainsi que le coût par kilowattheure que Energy Vault prévoit d’atteindre. Les déclarations prospectives comprennent des informations relatives à des résultats d’exploitation futurs possibles ou présumés, y compris des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations contiennent souvent des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « cibler », « projections », « devoir », « pouvoir », « expression du conditionnel », « pourrait » (l'évènement a de fortes chances de survenir), « pourrait » (probabilité inférieure de survenance), « expression du futur » et autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations prospectives ou projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, établis à la lumière de notre expérience dans notre secteur, ainsi que de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d’autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les circonstances au moment considéré. Ces déclarations prospectives reposent sur nos convictions, hypothèses et attentes en matière de performance future, compte tenu des informations actuellement à notre disposition. Elles constituent uniquement des prévisions fondées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre nos résultats réels, notre niveau d’activité, notre performance ou nos réalisations, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment l’incapacité de conclure des accords définitifs ou de satisfaire aux conditions requises pour des tirages de financement futurs, les changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, les opportunités clients, nos activités futures, notre situation financière future, les revenus et pertes estimés, les coûts projetés, nos perspectives et nos plans ; l’incertitude quant à la conversion de nos attributions de contrats, commandes, carnet de commandes, délais d’obtention des permis et projets en développement en revenus futurs ; l’absence de garantie que des lettres d’intention non contraignantes ou autres manifestations d’intérêt se traduisent par des commandes ou ventes fermes ; la possibilité que nos produits présentent ou soient allégués comme présentant des défauts ou d’autres défaillances ; la mise en œuvre, l’acceptation par le marché et le succès de notre modèle d’affaires et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et préserver notre marque et notre réputation ; les évolutions et projections relatives à notre activité, à nos concurrents et à notre secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps voulu les composants ou matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact d’épidémies sur notre activité et les mesures que nous pourrions prendre en réponse ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ; les attentes concernant la période durant laquelle nous serons considérés comme une « emerging growth company » au sens du JOBS Act ; nos besoins futurs en capital ainsi que les sources et utilisations de trésorerie ; le caractère international de nos activités et l’impact des conflits armés ou autres hostilités sur notre activité et les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir des financements pour nos activités et notre croissance future ; nos activités, nos projets d'expansion et nos opportunités comme d’autres facteurs importants décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 1er avril 2025, tels que ces facteurs peuvent être actualisé dans nos autres dépôts auprès de la SEC, accessibles sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques peuvent apparaître de temps à autre, et il est impossible pour notre direction de prévoir l’ensemble des risques, ni d’évaluer l’incidence de tous les facteurs sur notre activité ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pourrions formuler. Toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse ne vaut qu’à la date dudit communiqué et est expressément assortie, dans son intégralité, des mises en garde qu’il contient. Nous ne prenons aucun engagement d'actualiser ou de réviser publiquement une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l’exige. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à nos déclarations prospectives.

