WeFi Technology Group、有望なPGA TOUR若手選手をパートナー陣に追加

デンバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- テクノロジーを活用した運転資本ソリューションを世界で提供するWeFi Technology Groupは、23歳のPGA TOUR選手マイケル・ブレナンを、同社の若手有望選手パートナー陣に新たに迎えたと発表しました。ブレナンは、21歳のPGAルーキー・オブ・ザ・イヤーであるアルドリッチ・ポトギーターとともに、PGA TOURで最も注目される若手選手の一人であり、ゴルフ界の次世代グローバルスターとして期待されています。

ブレナンは、その世界水準の実力を体現する目覚ましい躍進を遂げています。2025年にPGA TOUR Americasで16試合に出場し、3勝を挙げる卓越したシーズンを記録しました。さらに、その勢いはPGA TOURのバンク・オブ・ユタ選手権での優勝へとつながり、年初に世界ランキング709位だった同選手は、2025年末までに世界34位へと急上昇しました。

マイケル・ブレナンは次のように述べています。「WeFi Technologyのチームに加わることを光栄に思います。勤勉さ、イノベーション、そして卓越性へのコミットメントという価値観を持つグローバルブランドとパートナーシップを結べることは、私のプレースタイルや姿勢とも強く一致しており、大変わくわくしています」

WeFi Technology Groupは、AI搭載プラットフォームを活用し、金融・テクノロジー・イノベーションが融合する領域で事業を展開しており、世界40か国以上で構造化された運転資本ソリューションを提供しています。これにより、顧客が複雑なグローバル市場において事業を拡大し、競争力を高め、成長を遂げるよう支援しています。

WeFi Technologyの共同CEOであるジョン・シュミットは、次のようにコメントしています。「マイケルは集中力と勝負強さを兼ね備えた選手です。常に勝利を目指し、基準を引き上げ続け、プレッシャーの中で成果を出す方法を理解しています。そうした資質はWeFi Technologyのチームにも通じるものであり、競争が激しく変化の速いグローバル市場で事業を展開するお客様をどのように支援するかという当社の姿勢そのものを表しています」

今回の複数年契約に基づき、ブレナンはPGA TOURの大会や各種のプロ活動においてWeFi Technologyを代表します。これにより、同社のグローバルブランドは、プロゴルフ界で最も競争の激しい舞台の一つと結び付けられることになります。

「今回のパートナーシップは、当社が一貫して実践しているアプローチを強化するものです。すなわち、卓越した才能を早期に見出し、確信を持って投資し、長期的にパフォーマンスを積み重ねていくという姿勢です」とシュミットは付け加えています。

「私たちは、意欲にあふれ、競争を受け入れ、常に最高レベルで安定した成果を出す個人や組織とパートナーシップを結んでいます。マイケルはまさにその資質を体現しており、世界の舞台で彼の挑戦を支援できることを誇りに思います」

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Media queries: Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za

WeFi Technology Group

