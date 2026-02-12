Andersen Consulting expande su plataforma en América del Norte con la incorporación de Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su oferta de productos de transformación comercial y ciberseguridad con la incorporación de la firma colaboradora canadiense Kezber.

Fundado en 1996, Kezber es un proveedor especializado en paquetes completo de soluciones de TI, incluidos servicios administrados de TI, soporte de infraestructura, ciberseguridad, servicios de nube, desarrollo de software personalizado, inteligencia empresarial y servicios de IA, y automatización de servicios comercial. La firma trabaja con organizaciones para mejorar la productividad, modernizar sus entornos tecnológicos y aprovechar soluciones impulsadas por datos para lograr objetivos estratégicos.

"Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite aportar nuestro paquete completo de software de servicios de TI a una estructura de consultoría más amplia", señaló Alan Kezber, director ejecutivo de Kezber. "Al combina nuestros conocimientos técnicos con las capacidades de consultoría integrales de Andersen Consulting’, podemos ofrecer a los clientes soluciones que posibilitarán mejoras operativas y un crecimiento sostenible".

"Los profundos conocimientos tecnológicos de Kezber complementan perfectamente las capacidades de Andersen Consulting", indicó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. "A través de esta colaboración, podemos ofrecer un paquete de servicios completo de extremo a extremo que aborda las necesidades estratégicas y operativas de nuestros clientes en todo el mundo".

Andersen Consulting es una práctica de consultoría global que ofrece un conjunto de servicios integrales que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global para ofrecer conocimientos de consultoría, impositivos, legales, de valuación, de movilidad global y de asesoría de clase mundial en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

