WeFi Technology Group erweitert Partnerliste um aufstrebenden PGA-TOUR-Star

Michael Brennan verstärkt WeFis nächste Generation von PGA-TOUR-Talenten.

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, ein globaler Anbieter von technologiebasierten Betriebskapital-Lösungen, gab heute bekannt, dass der 23-jährige PGA-Tour-Spieler Michael Brennan in die Liste der jungen aufstrebenden Stars des Unternehmens aufgenommen wurde. Michael Brennan schließt sich dem 21-jährigen PGA-Rookie des Jahres, Aldrich Potgieter, als eines der spannendsten jungen Talente der PGA TOUR und als Spieler an, die als die nächste Generation globaler Stars des Golfsports gelten.

Brennan hat mit seinem kometenhaften Aufstieg sein Weltklasse-Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei 16 Starts auf der PGA TOUR America 2025 lieferte Brennan eine herausragende Saison mit drei Siegen. Sein außergewöhnliches Jahr gipfelte in einem Sieg auf der PGA TOUR bei der Bank of Utah Championship und krönte eine außergewöhnliche Saison, in der er sich von Platz 709 der Weltrangliste zu Beginn des Jahres auf Platz 34 bis Ende 2025 verbesserte.

„Ich fühle mich geehrt, dem Team von WeFi Technology beizutreten“, sagte Michael Brennan. „Die Möglichkeit, mit einer globalen Marke zusammenzuarbeiten, deren Werte – harte Arbeit, Innovation und das Streben nach Spitzenleistungen – eng mit meiner Herangehensweise an den Sport übereinstimmen, ist für mich unglaublich spannend.“

WeFi Technology Group nutzt seine KI-gestützte Plattform und ist an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Innovation in mehr als 40 Ländern weltweit tätig. Das Unternehmen bietet strukturierte Betriebskapitallösungen, die Kunden dabei helfen, in komplexen globalen Märkten zu skalieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen.

„Michael besticht durch seine Konzentration und seine herausragenden Fähigkeiten“, sagte John Schmidt, Co-CEO von WeFi Technology. „Er spielt, um zu gewinnen, legt die Messlatte immer höher und weiß, was es bedeutet, unter Druck Leistung zu erbringen. Genau diese Eigenschaften zeichnen auch unsere Teams bei WeFi Technology aus und bestimmen, wie wir Kunden unterstützen, die in wettbewerbsintensiven, schnelllebigen globalen Märkten tätig sind.“

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Brennan WeFi Technology bei PGA TOUR-Veranstaltungen und professionellen Engagements vertreten und so die globale Marke des Unternehmens mit einer der wettbewerbsintensivsten Plattformen im Profigolf in Einklang bringen.

„Diese Partnerschaften untermauern den Ansatz, den wir in unserem gesamten Unternehmen konsequent verfolgen: außergewöhnliche Talente frühzeitig zu erkennen, mit Überzeugung zu investieren und langfristige Leistungen zu ermöglichen“, fügte Schmidt hinzu.

„Wir arbeiten mit Personen und Organisationen zusammen, die motiviert sind, den Wettbewerb suchen und konstant auf höchstem Niveau Leistung bringen. Michael verkörpert diese Eigenschaften, und wir sind stolz darauf, ihn auf seiner Reise auf der Weltbühne zu unterstützen.“

Medienanfragen: Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za

