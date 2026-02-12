グローバル戦略的提携への注目が高まるなか、SMBCグループの百留秀宗氏がジェフリーズの取締役に指名

ニューヨーク&東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ（「ジェフリーズ」）および三井住友フィナンシャルグループならびにその完全子会社である三井住友銀行 （総称して「SMBCグループ」）は、SMBCグループの執行役副社長、グローバル事業部門共同事業部門長である百留秀宗氏が、SMBCグループCEOである中島達氏の後任としてジェフリーズ取締役会のメンバー候補に指名されたことを発表しました。

中島氏は、SMBCグループによるジェフリーズへの出資比率が10％を超えた2024年8月より取締役を務めており、引き続き任期満了まで在任する予定です。ジェフリーズとSMBCグループのグローバル戦略的提携が本格化するなか、提携パートナーが2027年1月に開始予定の日本株事業に関する合弁事業を迎えるにあたって、SMBCグループはグローバル事業部門の共同責任者をジェフリーズ取締役会のメンバーとすることを決定しました。ジェフリーズの取締役会は百留氏の取締役候補者リストへの追加を満場一致で承認し、同氏は今後のジェフリーズの年次株主総会において選任候補として立候補する予定です。

2025年9月19日に既に発表している通り、ジェフリーズとSMBCグループ間の合意に基づき、SMBCは公開市場においてジェフリーズ普通株約1,300万株を追加購入することにより、ジェフリーズに対する経済的所有権を最大20％（転換済みかつ完全希薄化ベース）まで引き上げる意向です。SMBCは引き続きジェフリーズの議決権の5％未満を保有します。本追加投資は、必要な適用される規制当局の承認の取得を条件とします。

中島氏は次のように述べています。「ジェフリーズの取締役会での経験は、当社グループにとってジェフリーズとのグローバル戦略的提携が過去も現在も賢明な戦略であり、前進に繋がったことを確信させてくれました。今回のジェフリーズとの連携強化と投資の拡大は両社のパートナーシップを確固たるものとし、一体となった顧客基盤に世界水準の総合金融サービスを提供するという長期目標に沿うものです。信頼する同僚である百留氏が、ジェフリーズ取締役会における私の後任候補として指名されたことを大変嬉しく思います。私は今後もこの戦略的パートナーシップのさらなる強化に向け積極的に関与していくつもりです。」

百留氏は次のように述べています。「ジェフリーズ取締役会の候補者に指名されたことを本当に嬉しく思います。これにより、中島氏およびジェフリーズのチームが策定した戦略を推進し、両社の連携のさらなる強化を図り、互いの補完的な強みから相互利益を得ることに貢献することができます。2021年よりジェフリーズとの提携に深く関与してきた者として、取締役会、ハンドラー氏、フリードマン氏、そしてジェフリーズの広範なチームと連携を深め、世界中のクライアントやステークホルダーにさらなる価値を提供できることを楽しみにしています。」

ジェフリーズのリッチ・ハンドラー最高経営責任者（CEO）とブライアン・フリードマン社長は次のように述べています。「この18ヶ月間、中島氏を取締役としてお迎えできたことを光栄に存じます。今後の展望について胸を躍らせるとともに、私たちは百留氏が共同ミッションを遂行するうえで最適な人物であると考えています。」

ジェフリーズ金融グループ株式会社について

ジェフリーズ（NYSE：JEF）は、世界有数のグローバルな総合投資銀行・資本市場ファームです。当社は主に、公開会社、非公開会社、それらの企業のスポンサーおよびオーナー、機関投資家、そして政府機関にサービスを提供しています。当社のサービスは、徹底した顧客重視の姿勢、差別化された洞察、そしてフラットで機敏な運営体制に支えられています。詳細はwww.jefferies.comをご覧ください。

追加情報および情報の取得先

ジェフリーズは、2026年年次株主総会における株主承認に関する議決権行使勧誘に関連し、証券取引委員会（「SEC」）に対し、スケジュール14Aに基づく委任状勧誘書類を提出する予定です。ジェフリーズの投資家および株主は、SECに提出されたすべての関連書類（入手可能となった場合のジェフリーズの委任状説明書を含む）の精読を強く推奨します。これらの書類には、重要な情報が含まれているか、または含まれることになります。投資家および証券保有者は、（入手可能となった場合）SECのウェブサイトwww.sec.govまたは、ジェフリーズのLaura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022宛に請求を送付することで、無償で書類を入手できます。

勧誘参加者

SECの規則に基づき、ジェフリーズおよびその取締役、経営幹部、その他の経営陣や従業員は、ジェフリーズの2026年年時株主総会で審議される事項に関連する株主承認に関する議決権行使勧誘における「参加者」とみなされる可能性があります。ジェフリーズの取締役および経営幹部に関する情報は、2025年2月14日にSECに提出された、同社の2025年年次株主総会に係るSchedule 14Aの委任状説明書に記載されています。当該2025年の委任状説明書に記載された数値以降に、同社の取締役または経営幹部によるジェフリーズの有価証券の保有状況に変更が生じている範囲においては、その変更は、SECに提出されたForm 3（実質的保有の初期届出書）またはForm 4（保有状況変更届出書）に反映済みであるか、反映される予定です。委任状勧誘におけるジェフリーズの参加者の、有価証券の保有その他による直接または間接の利害関係に関する追加情報（場合によっては、ジェフリーズの一般株主のものと異なることがあります）は、入手可能になり次第、2026年年時株主総会に関連してSECに提出予定のジェフリーズの委任状勧誘説明書（スケジュール14A）に記載されます。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法（改正後）第27A条および1934年証券取引所法（改正後）第21E条のセーフハーバー規定の意味における「将来見通しに関する記述」が含まれています。将来見通しに関する記述には、当社の将来に関する記述や、歴史的事実ではない記述が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、通常、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「～する可能性がある」、「意図する」、「見通し」、「～する予定である」、「見積もる」、「予測する」、「計画する」、「～すべきである」、その他これらに類する語や表現によって識別され、数多くの前提、リスクおよび不確実性の影響を受け、時間の経過とともに変化します。将来見通しに関する記述には、収益、利益、事業運営、取り決めその他の結果に関する信念、目標、意図および期待が含まれる場合があり、将来の業績、計画および目標に関する記述を含むことがあります。また、当社の事業および製品の将来の開発に関する戦略に関する記述も、将来見通しに関する記述に該当します。将来見通しに関する記述は作成日時点のものであり、当社はそれらを更新する義務を負わず、その意図も有していません。さらに、将来見通しに関する記述は将来の事象に関する当社の見解を示すにすぎず、その多くは本質的に不確実であるため、実際の結果や成果は、これらの記述に示された予想結果や成果と大きく異なる可能性があります。実際の結果や成果が大きく異なる可能性のある重要な要因（「リスク要因」を含む）についての情報は、当社がSECに提出した報告書（2025年11月30日終了年度におけるフォーム10-K年次報告書を含む）に記載されています。将来見通しに関する記述を読む際には、必ず当社がSECに提出または提供する報告書と併せて理解・解釈してください。過去の実績は将来の結果を示唆するものではない場合があります。投資の種類によって、リスクの程度は異なります。したがって、特定の投資または投資戦略の将来のパフォーマンスが収益を生む、または示された水準と同等の成果をもたらすと想定すべきではありません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。