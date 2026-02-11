-

WeFi Technology Group攜手PGA巡迴賽新星，拓展合作夥伴陣容

Michael Brennan加入WeFi的PGA巡迴賽新星陣容

original PGA巡迴賽選手Michael Brennan。

PGA巡迴賽選手Michael Brennan。

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的科技賦能型營運資金解決方案供應商WeFi Technology Group今日宣布，23歲的PGA巡迴賽球員Michael Brennan正式加入公司旗下的年輕新星陣容。Michael Brennan將與21歲的PGA巡迴賽年度新人Aldrich Potgieter並肩，成為PGA巡迴賽上最耀眼的後起之秀，並有望成為高爾夫球界下一代世界巨星的有力競爭者。

Brennan的快速崛起令人矚目，充分展現了他的世界頂級天賦。在2025年的16場PGA美洲巡迴賽中，Brennan表現出色，獲得三場勝利。他在PGA巡迴賽猶他銀行錦標賽的勝利將這非凡的一年推向頂峰，其世界排名從年初的709位一路攀升，到2025年底躋身世界第34位，為這一精彩賽季畫上圓滿句號。

「我很榮幸能夠加入WeFi Technology團隊，」Michael Brennan表示，「他們勤奮、創新和追求卓越的價值觀與我的比賽理念高度契合，有機會與這樣一個全球品牌合作讓我感到無比興奮。」

WeFi Technology Group利用其人工智慧平台，在全球40多個國家開展業務，涵蓋金融、科技和創新領域，提供結構化營運資本解決方案，協助客戶在複雜的全球市場中拓展規模、提升競爭力並實現成長。

「Michael的專注和優勢使他脫穎而出，」WeFi Technology共同執行長John Schmidt表示，「他志在必得，不斷挑戰自我，深諳如何在壓力下發揮出色。這些特質也貫穿於我們WeFi Technology團隊的方方面面，並體現了我們如何為在競爭激烈、瞬息萬變的全球市場中苦心經營的客戶提供支援。」

根據這項多年協議，Brennan將代表WeFi Technology參加PGA巡迴賽賽事和職業活動，將公司的全球品牌與職業高爾夫領域最具競爭力的平台之一緊密結合。

Schmidt補充說：「以上合作關係強化了我們始終如一的業務理念：及早發掘卓越人才，堅定不移地投入資源，並讓業績在長期內實現複利增長。」

「我們與那些充滿幹勁、勇於競爭且始終保持頂尖水準的個人及組織攜手合作。Michael正是這些特質的化身，我們自豪於能夠助力他在世界舞台上的征程。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體請洽：Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za

Industry:

WeFi Technology Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體請洽：Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za

More News From WeFi Technology Group

WeFi Technology Group宣布與PGA巡迴賽新星建立合作關係

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 技術賦能營運資金解決方案的全球供應商WeFi Technology Group今天宣布與2025年PGA巡迴賽新人獎 (PGA Tour Rookie of the Year) 得主Aldrich Potgieter建立多年期品牌合作關係。Aldrich Potgieter是國際高爾夫球界中最具潛力的年輕好手之一。 WeFi Technology運用其人工智慧平台在全球40多國經營跨金融、科技與創新的業務，提供營運資金解決方案推動客戶的業務成長。 Potgieter年僅19歲便成為Korn Ferry巡迴賽史上最年輕的得獎者，崛起而為全球矚目的焦點。這項里程碑式成就肯定他卓絕的天分和成熟的競爭力。從那場賽事之後，他的進步神速，在去年六月的火箭信貸菁英賽 (Rocket Classic) 拿下個人賽事史上的第一座PGA巡迴賽獎項，穩居高爾夫球界下世代全球好手之列。 「能與WeFi Technology展開全球性合作，令我欣喜若狂。」Aldrich Potgieter說，「我很榮幸能夠代表這個和我一樣充滿鬥志、受創新鼓舞並不懈...

WeFi Technology Group——為科技經銷商打開融資通道

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著數位專案規模擴大、複雜度提升，科技供應鏈正面臨壓力，這讓科技通路的資源愈發緊張。尤其是小型經銷商，它們難以獲得優惠的融資條款。 International Finance Corporation (IFC)的資料顯示，小型企業將超過40%的營運資金用於支付供應商，其融資缺口中至少有20%源於供應鏈付款延遲。這些問題會制約科技通路發展，尤其在追求雲端運算和人工智慧等數位化商機的新興市場。 Wei Cheng Wong表示：「經銷商經常面臨與現金流不匹配的短期供應商付款條款，且由於缺乏信用保險或抵押品，銀行往往避而遠之。不僅如此，付款行為不規範和透明度不足更增加了融資難度。」 解決此類問題能為通路市場釋放巨大價值與成長潛力，這也是Wei Cheng Wong近期被任命為WeFi Technology Group亞太及日本地區(APJ)投資組合管理負責人後的工作重點。 她在Scotiabank和AMBank Group等機構累積了13年的企業銀行業務經驗，其目前的職位與企業銀行工作高度相似，均涉及結構性信貸解決方案、風險管...

WeFi Technology Group：開啟科技經銷通路的投資機會

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 如今，全球57.8億人使用手機，占世界人口的70%以上。擁有網際網路接取的人數幾乎相當，且每年新增超過1億使用者（《2025年全球數位概覽報告》）。這些龐大數字的背後，是成體系的軟體與硬體系統。全球已實現數位化。數位技術成為現代文明的支柱。 這一進程仍處於早期階段。取得、資助並提供新數位產品的能力，對強化這一支柱至關重要。今天的焦點是人工智慧。明天將是機器人技術、腦機接口和量子技術。為維持這種成長與現代化，傳統系統也必須隨之演進，這將在金融服務如何因應技術經銷挑戰方面形成重大分水嶺。 WeFi Technology Group創新解決方案助理副總裁Kristina Promet表示：「傳統系統往往缺乏當今快節奏全球IT經銷鏈所需的靈活性、速度和整合能力。傳統供應商往往專注於標準化產品和僵化的流程，難以全面因應技術轉售商、廠商和金融機構在多元化市場中面臨的獨特挑戰。尤其是新興市場的通路合作夥伴，因信貸取得途徑有限、風險管理過時及缺乏在地化解決方案而落後於人。」 Promet職業生涯的大部分時間都專注於在這類複雜環境中創造更...
Back to Newsroom