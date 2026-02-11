WeFi Technology Group攜手PGA巡迴賽新星，拓展合作夥伴陣容

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的科技賦能型營運資金解決方案供應商WeFi Technology Group今日宣布，23歲的PGA巡迴賽球員Michael Brennan正式加入公司旗下的年輕新星陣容。Michael Brennan將與21歲的PGA巡迴賽年度新人Aldrich Potgieter並肩，成為PGA巡迴賽上最耀眼的後起之秀，並有望成為高爾夫球界下一代世界巨星的有力競爭者。

Brennan的快速崛起令人矚目，充分展現了他的世界頂級天賦。在2025年的16場PGA美洲巡迴賽中，Brennan表現出色，獲得三場勝利。他在PGA巡迴賽猶他銀行錦標賽的勝利將這非凡的一年推向頂峰，其世界排名從年初的709位一路攀升，到2025年底躋身世界第34位，為這一精彩賽季畫上圓滿句號。

「我很榮幸能夠加入WeFi Technology團隊，」Michael Brennan表示，「他們勤奮、創新和追求卓越的價值觀與我的比賽理念高度契合，有機會與這樣一個全球品牌合作讓我感到無比興奮。」

WeFi Technology Group利用其人工智慧平台，在全球40多個國家開展業務，涵蓋金融、科技和創新領域，提供結構化營運資本解決方案，協助客戶在複雜的全球市場中拓展規模、提升競爭力並實現成長。

「Michael的專注和優勢使他脫穎而出，」WeFi Technology共同執行長John Schmidt表示，「他志在必得，不斷挑戰自我，深諳如何在壓力下發揮出色。這些特質也貫穿於我們WeFi Technology團隊的方方面面，並體現了我們如何為在競爭激烈、瞬息萬變的全球市場中苦心經營的客戶提供支援。」

根據這項多年協議，Brennan將代表WeFi Technology參加PGA巡迴賽賽事和職業活動，將公司的全球品牌與職業高爾夫領域最具競爭力的平台之一緊密結合。

Schmidt補充說：「以上合作關係強化了我們始終如一的業務理念：及早發掘卓越人才，堅定不移地投入資源，並讓業績在長期內實現複利增長。」

「我們與那些充滿幹勁、勇於競爭且始終保持頂尖水準的個人及組織攜手合作。Michael正是這些特質的化身，我們自豪於能夠助力他在世界舞台上的征程。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。