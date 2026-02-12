SMBC Group的Yoshihiro Hyakutome获提名加入Jefferies董事会 全球战略联盟合作进一步深化

纽约、东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Jefferies Financial Group Inc.（以下简称“Jefferies”）与Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.及其全资子公司Sumitomo Mitsui Banking Corporation（合称“SMBC Group”）今日联合宣布，SMBC Group已提名其副社长、执行董事兼全球业务单元联席负责人Yoshihiro Hyakutome为Jefferies董事会成员候选人，拟接替SMBC Group首席执行官Toru Nakashima出任相关董事职务。

Nakashima先生自2024年8月起担任Jefferies董事会成员，彼时SMBC Group对Jefferies的投资比例已超过10%。其将继续履职至本届任期届满。随着Jefferies与SMBC Group全球战略联盟日益深化并进入更为实质性的运营阶段，且双方正积极筹备拟于2027年1月启动运营的日本股票业务合资公司，SMBC Group决定提名其全球业务单元联席负责人加入Jefferies董事会，以进一步强化双方在战略与业务层面的协同。Jefferies董事会已一致批准将Hyakutome先生纳入董事候选人名单，其将于即将召开的Jefferies年度股东大会上接受选举。

根据Jefferies与SMBC Group签署的相关协议安排，并如双方于2025年9月19日先前公告所述，SMBC拟通过在公开市场进一步购入约1,300万股Jefferies普通股，将其对Jefferies的经济权益提升至最高不超过20%（按转换后及全面摊薄基准计算）。同时，SMBC在Jefferies所持有的表决权比例将继续低于5%。上述增持安排尚须获得相关适用监管批准后方可实施。

Nakashima先生表示：“在Jefferies董事会任职的这段时间，使我更加确信，与Jefferies建立全球战略联盟，是SMBC Group一项审慎且具有前瞻性的战略决策。随着双方合作不断深化以及SMBC对Jefferies投资力度的提升，我们的伙伴关系将更加牢固，并与我们长期以来致力于为双方共同客户提供世界一流、全方位金融服务能力的战略目标高度契合。我非常高兴，我所信赖的同事Hyakutome先生已获提名接任Jefferies董事会董事一职。未来，我也将继续积极参与，持续推动并深化这一战略合作伙伴关系。”

Hyakutome表示：“获提名为Jefferies董事会董事候选人，我深感欣喜与荣幸。这一任命将使我能够进一步推动由Nakashima先生与Jefferies团队共同规划的战略方向，持续深化双方对齐协同，充分释放彼此互补优势，实现更高水平的协作共赢。自2021年以来，我一直深度参与与Jefferies的合作进程。未来，我期待与董事会成员、Handler先生、Friedman先生以及更广泛的Jefferies团队携手合作，进一步巩固和拓展双方伙伴关系，为全球客户及各利益相关方创造更加长远而卓越的价值。”

Jefferies首席执行官Rich Handler与总裁Brian Friedman表示：“在过去18个月里，Nakashima先生作为董事会成员为公司作出了重要贡献，我们对此深表敬意与感谢。展望未来，我们对双方合作的广阔前景充满信心，并坚信Hyakutome先生具备卓越的领导力与战略视野，将有力支持我们推进共同使命。”

