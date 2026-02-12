Uniswap Labs i Securitize nawiązują współpracę mającą otworzyć różne możliwości w zakresie płynności w ramach funduszu BUIDL oferowanego przez BlackRock

NOWY JORK i MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, lider w dziedzinie zdecentralizowanych finansów, oraz Securitize, wiodący podmiot w dziedzinie tokenizacji aktywów rzeczywistych (RWA), ogłosiły dzisiaj strategiczną integrację w celu udostępnienia udziałów funduszu BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) do obrotu za pośrednictwem technologii UniswapX. Integracja ta umożliwi transakcje w zakresie BUIDL rejestrowane w blockchainie, dzięki czemu posiadacze udziałów BUIDL zyskają nowe możliwości w zakresie płynności, a tym samym zmniejszy się dystans między tradycyjnymi finansami a finansami zdecentralizowanymi (DeFi).

– Labs realizuje prosty cel: obniżyć koszt wymiany wartości, zwiększyć jej tempo oraz dostępność – powiedział Hayden Adams, założyciel i dyrektor generalny Uniswap Labs. – Udostępnienie BUIDL na UniswapX z BlackRock i Securitize znakomicie przyczynia się do realizacji tej misji, tworząc wydajne rynki, zapewniając poprawę płynności i szybsze rozliczenia transakcji. Ogromnie cieszę się na myśl o tym, co możemy wspólnie wypracować.

Securitize Markets ułatwi transakcje kaźdemu inwestorowi BUIDL, który zdecyduje się na udział za pośrednictwem ram RFQ UniswapX. Zautomatyzowany system umożliwia uczestnikom ustalenie najbardziej konkurencyjnej wyceny spośród ekosystemu umieszczonych na białej liście uczestników rynku zwanych subskrybentami (m.in. Flowdesk, Tokka Labs i Wintermute) i rozlicza transakcję w ramach całkowicie atomowej wymiany w blockchainie w drodze niezmiennych inteligentnych kontraktów. Wszyscy inwestorzy korzystający z tej funkcji są wstępnie kwalifikowani i umieszczani na białej liście za pośrednictwem Securitize.

– Nad tym właśnie pracowaliśmy: pragnęliśmy zapewnić zaufanie i standardy regulacyjne znane z tradycyjnych finansów w ramach szybkich, otwartych DeFi – powiedział Carlos Domingo, dyrektor generalny Securitize. – Po raz pierwszy instytucje i umieszczeni na białej liście inwestorzy mają dostęp do technologii umożliwiony przez lidera z dziedziny zdecentralizowanych finansów, aby prowadzić obrót tokenizowanymi aktywami rzeczywistymi, takimi jak BUIDL, w modelu self-custody.

Dzięki integracji UniswapX i Securitize inwestorzy zyskują możliwość dostępu do udostępnionych wycen na rynku, by dokonywać dwustronnej wymiany BUIDL z dostępnymi subskrybentami umieszczonymi na białej liście przez 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

– Współpraca z Uniswap Labs u boku Securitize to istotny krok na drodze do konwergencji aktywów stokeizowanych ze światem zdecentralizowanych finansów. Integracja BUIDL w ramach UniswapX stanowi ogromny krok w kierunku zapewnienia interoperacyjności stokenizowanych funduszy wysokodochodowych denominowanych w USD ze stabilną kryptowalutą (stablecoin) – powiedział Robert Mitchnick, globalny dyrektor ds. aktywów cyfrowych w BlackRock.

BlackRock dokonał również strategicznej inwestycji w ekosystem Uniswap.

Oświadczenie

Posiadacze udziałów BUIDL ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje o dokonywaniu transakcji na UniswapX i dokonują ich na własne ryzyko. Posiadacze udziałów BUIDL powinni zapoznać się z oświadczeniem zawartym w memorandum ofertowym BUIDL w odniesieniu do UniswapX przed podjęciem decyzji o obrocie udziałami BUIDL za pomocą UniswapX za pośrednictwem Securitize. Uniswap Labs i Securitize stanowią dostawców zewnętrznych wobec BUIDL. BlackRock nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela rekomendacji posiadaczom udziałów BUIDL dotyczących korzystania z UniswapX, a także nie udziela żadnych gwarancji co do związanych z tym rezultatów, dostępności lub wydajności UniswapX, płynności lub oferowanych wycen. BlackRock, zgodnie z obranymi sobie celami, dokonał inwestycji w ekosystem Uniswap. Wszelkie obecne inwestycje BlackRock mogą zostać przerwane w dowolnym czasie, stosownie do celów realizowanych przez BlackRock, w związku z czym ani BlackRock, ani jego podmioty powiązane nie podejmują żadnych zobowiązań do powiadomienia o tym jakichkolwiek odbiorców. BlackRock i jego podmioty powiązane nie rekomendują, nie popierają, nie promują, nie doradzają dokonywania inwestycji ani nie zabiegają o takie inwestycje, ani też nie składają żadnych oświadczeń, w odniesieniu do ekosystemu lub protokołu Uniswap, tokenów Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI lub UNI żadnym osobom (ani od żadnych osób), a także nie ponoszą wobec takich osób żadnej odpowiedzialności i nie przyjmują żadnych zobowiązań w związku z takimi inwestycjami.

Informacje o Uniswap Labs:

Uniswap Labs to zasadniczy podmiot wnoszący wkład w protokół Uniswap – największą na świecie giełdę zdecentralizowaną (DEX), która przetwarza wolumen rzędu 4 bln USD. Uniswap Labs opracowuje również produkty, które pomagają użytkownikom uzyskać dostęp do protokołu, takie jak aplikacja internetowa Uniswap, portfel i API służące do prowadzenia obrotu. Ponadto Uniswap Labs jest głównym dostawcą usług technicznych dla Unichain, opracowanego dla DeFi blockchaina warstwy 2 opartego na zasadach Ethereum, mającego zapewnić dostęp do płynności międzyłańcuchowej.

Informacje o Securitize:

Securitize, wiodący na świecie dostawca stokenizowanych aktywów rzeczywistych posiadający zarządzane aktywa o wartości ponad 4 mld USD (według danych z listopada 2025 r.), wdraża rozwiązania oparte na rejestracji w blockchainie (onchain) za pomocą funduszy stokenizowanych we współpracy z czołowymi zarządcami aktywów, takimi jak Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR, VanEck i inne podmioty. W USA Securitize prowadzi działalność jako wpisany do rejestru Komisji Papierów Wartościowych i Giełd makler-dealer, wpisany do rejestru Komisji Papierów Wartościowych i Giełd agent transferowy, administrator funduszy i operator regulowanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd alternatywnego systemu obrotu (ATS). W Europie Securitize jest w pełni dopuszczona jako przedsiębiorstwo inwestycyjne oraz system obrotu i rozrachunku (TSS) w ramach unijnego systemu pilotażowego opartego na technologii rozproszonego rejestru (DLT Pilot Regime), a tym samym jest to jedyna firma uprawniona do obsługi infrastruktury cyfrowych papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym zarówno w USA, jak i UE. Securitize znalazła się również na liście czołowych 50 przedsiębiorstw z dziedziny technologii finansowych – 2025 Forbes Top 50 Fintech.

Informacje o BlackRock:

BlackRock pragnie pomagać coraz większej liczbie osób w osiągnięciu pozycji dobrobytu finansowego. Jako powiernik działający w interesie klientów i czołowy dostawca technologii finansowych, firma pomaga milionom ludzi w wypracowaniu oszczędności, z których mogą korzystać na przestrzeni całego życia, dzięki ułatwieniu i uprzystępnieniu inwestowania. Więcej informacji na temat BlackRock można znaleźć na stronie www.blackrock.com/corporate

