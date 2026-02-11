-

Mobileum e NOHOLD lanciano l'offerta di assistente IA white-label per i clienti di imprese di telecomunicazioni

Si tratta del primo lancio di prodotto in seguito alla coalizione IA strategica delle aziende, che consente agli operatori di monetizzare i servizi IA per PMI tramite i canali esistenti di telecomunicazioni

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, leader in piattaforme per assistenti IA di livello aziendale, hanno annunciato il lancio di una nuova soluzione di assistente IA white-label, sviluppata appositamente per gli operatori telecom che si rivolgono a piccole e medie imprese (PMI).

La nuova offerta sfrutta la coalizione IA strategica annunciata nel settembre 2025, passando dall'idea a una soluzione pronta per essere lanciata sul mercato. Gli operatori telecom sono ora in grado di offrire servizi di assistente IA che aiutano le PMI ad aumentare il coinvolgimento dei clienti, generare vendite e migliorare la produttività tramite la tecnologia IA, mentre gli operatori forniscono gli strumenti in modo che le PMI possano evitare la gestione complessa dell'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni o per comunicare il proprio interesse a partecipare alla coalizione, contattare:

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Cellulare: +1 (703) 856-5932

Comunicazioni con i media e aziendali – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cellulare: +351 939650229

Industry:

Mobileum Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Per ulteriori informazioni o per comunicare il proprio interesse a partecipare alla coalizione, contattare:

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Cellulare: +1 (703) 856-5932

Comunicazioni con i media e aziendali – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cellulare: +351 939650229

More News From Mobileum Inc.

Riassunto: Mobileum lancia il pacchetto di connettività GlobalRoamer® per la Coppa del mondo FIFA 2026 per assicurare il roaming senza problemi e le prestazioni vocali del 5G in tutto il Nordamerica

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), un fornitore globale di analisi e soluzioni di rete leader nel settore, oggi ha annunciato un pacchetto Special GlobalRoamer® per la Coppa del mondo FIFA 2026, progettato per aiutare gli operatori di reti mobili (MNOs) a convalidare la preparazione al roaming e mantenere la connettività ad alta qualità durante uno degli eventi di rete più impegnativi al mondo, nel quale le prestazioni dei servizi impattano direttamente i ricavi dal...

Riassunto: Mobileum e Telkomsel collaborano per offrire informazioni approfondite scalabili su base AI per le aziende indonesiane

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), un fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), il fornitore leader di servizi di telecomunicazioni digitali in Indonesia e nel Sud-est asiatico, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per fornire soluzioni di intelligenza artificiale guidate dai dati ad alto impatto che aiutano le imprese indonesiane a promuovere la crescita, favorire l'innovazione e migliorare...

Riassunto: Mobileum e NOHOLD lanciano un'alleanza IA strategica volta a trasformare la monetizzazione dei dati telecom e ridefinire gli ecosistemi delle telecomunicazioni

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, pioniere nell'ambito delle soluzioni di automazione gestite dall'IA, hanno annunciato oggi la formazione di un'alleanza strategica volta a ridefinire l'abilitazione dell'IA nel settore delle telecomunicazioni. Tale partnership segna un importante passo avanti in direzione dello sviluppo di un ecosistema IA scalabile che si integra senza problemi nelle operazi...
Back to Newsroom