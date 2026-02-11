-

Mobileum en NOHOLD lanceren white label AI-assistent voor zakelijke telecomklanten

Met deze eerste productrelease na de strategische AI-alliantie tussen beide bedrijven kunnen operators AI-diensten voor kleine en middelgrote bedrijven monetiseren via bestaande telecomkanalen

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), een toonaangevende wereldwijde leverancier van analyse- en netwerkoplossingen, en NOHOLD, een leider op het gebied van AI-assistentplatforms voor bedrijven, hebben de lancering aangekondigd van een nieuwe white label AI-assistentoplossing. Deze is speciaal is ontworpen voor telecomoperators die kleine en middelgrote bedrijven (kmo's/mkb's) bedienen.

Het nieuwe aanbod bouwt voort op de strategische AI-alliantie, aangekondigd in september 2025 en gaat van concept naar een marktklare oplossing. Telecombedrijven kunnen AI-assistentiediensten nu onder hun eigen merknaam aanbieden om kleine en middelgrote bedrijven te helpen hun klantbetrokkenheid te vergroten, hun omzet te verhogen en hun productiviteit te verbeteren door middel van AI-technologie. De telecombedrijven leveren de hulpmiddelen, zodat kleine en middelgrote bedrijven zelf geen complexe AI hoeven te beheren.

