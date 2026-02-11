MASARAT Mobility Park引进FPI Gulf作为核心租户，建设高端汽车零部件制造基地

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在2026年沙特公共投资基金(PIF)私营部门论坛上，MASARAT Mobility Park宣布与Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf)签署开发租赁协议。FPI Gulf是泰国FPI Group和当地合作伙伴Fuel Autoparts Company共同成立的合资企业。这一里程碑标志着产业园发展迈出了重要一步，同时支持沙特汽车制造业本土化，符合“沙特2030愿景”。

根据协议，全球领先的汽车制造服务商FPI Gulf将在阿卜杜拉国王经济城(KAEC)萨勒曼国王汽车产业集群内的MASARAT Mobility Park建设一座汽车零部件工厂，进一步巩固该产业园作为沙特汽车和移动出行产业核心集聚地的地位。

该工厂将专注于运用注塑、镀铬和涂装技术生产和销售汽车零部件，为本地和国际整车制造商(OEM)提供配套服务，助力强化沙特汽车供应链体系。

MASARAT Mobility Park首席执行官Tienie Ferreira在评论此次公告时表示：“本协议凸显了MASARAT Mobility Park作为专业汽车制造产业基地的战略价值。引进FPI Gulf作为我们的核心租户，进一步强化了产业园在打造集制造、物流和工业基础设施于一体的综合生态体系中的作用。”

FPI Group首席执行官、泰国汽车零部件制造协会(TAPMA)会长Sompol Tanadumrongsak补充道：“沙特阿拉伯是FPI Group的战略增长市场，我们与MASARAT Mobility Park的合作标志着我们在拓展区域业务版图方面迈出了重要一步。该产业园提供连通性良好、可直接投资落地的平台，便于建设先进制造基地，服务本地和区域汽车市场。这一举措体现了我们对沙特的长期承诺，以及对本土化和能力建设的大力支持。”

这一里程碑进一步巩固了MASARAT作为汽车本土化核心推动者的地位，其依托的优势包括一体化工业和物流能力、先进基础设施、多式联运和特别经济区激励政策。本次合作彰显了产业园对于吸引全球行业参与者、加速打造具有竞争力的本土化汽车和移动出行价值链的承诺。

