Uniswap Labs y Securitize colaboran para ampliar las opciones de liquidez del fondo BUIDL de BlackRock

NUEVA YORK Y MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, la empresa líder en finanzas descentralizadas, y Securitize, líder en la tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés), acaban de anunciar una integración estratégica para permitir la negociación de participaciones del fondo BUIDL de BlackRock (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund) a través de la tecnología UniswapX. Esta integración hará posible la negociación «onchain» de BUIDL, lo que no solo ampliará las opciones de liquidez para sus titulares, sino que también supone un gran avance en la convergencia entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas (DeFi).

«Nuestra misión en Labs es sencilla: lograr que las transacciones de activos sean más económicas, más rápidas y más accesibles», afirmó Hayden Adams, fundador y director ejecutivo de Uniswap Labs. «La incorporación de BUIDL a UniswapX, gracias a la colaboración de BlackRock y Securitize, impulsa esa misión al promover mercados más eficientes, una mayor liquidez y liquidaciones más rápidas. Estoy muy entusiasmado por el impacto que generaremos trabajando en conjunto».

Securitize Markets facilitará la negociación a los inversores de BUIDL que decidan participar a través del sistema de solicitud de cotizaciones «RFQ» de UniswapX. Este sistema automatizado permite a los participantes identificar la cotización más competitiva dentro de un ecosistema de participantes del mercado previamente autorizados, conocidos como suscriptores (entre ellos Flowdesk, Tokka Labs y Wintermute), y liquidar la operación «onchain» y de forma atómica mediante contratos inteligentes inmutables. Todos los inversores que tienen acceso a esta funcionalidad cumplen con ciertos requisitos obligatorios y han sido previamente autorizados por Securitize.

«Integrar la confianza y los estándares regulatorios de las finanzas tradicionales con la agilidad y transparencia de las DeFi es el avance clave en el que venimos trabajando desde hace tiempo», señaló Carlos Domingo, director ejecutivo de Securitize. «Por primera vez, instituciones e inversores autorizados pueden acceder a la tecnología de un referente en finanzas descentralizadas para negociar activos del mundo real tokenizados, como BUIDL, con autocustodia».

Gracias a esta integración de UniswapX y Securitize, los inversores podrán acceder a cotizaciones disponibles en el mercado para intercambiar BUIDL de forma bilateral con suscriptores autorizados las 24 horas del día, los 365 días del año.

«Esta colaboración entre Uniswap Labs y Securitize es un gran avance en la convergencia de los activos tokenizados con las finanzas descentralizadas. La integración de BUIDL en UniswapX representa un gran paso hacia la interoperabilidad entre fondos tokenizados de rendimiento en dólares estadounidenses y stablecoins», afirmó Robert Mitchnick, responsable global de Activos Digitales de BlackRock.

BlackRock también ha realizado una inversión estratégica dentro del ecosistema de Uniswap.

Los titulares de BUIDL serán los únicos responsables de determinar si desean operar en UniswapX, y lo harán por cuenta y riesgo propios. Se recomienda revisar la información incluida en el Memorando de Oferta de BUIDL relativa a UniswapX antes de tomar la decisión de negociar participaciones de BUIDL a través de UniswapX mediante Securitize. Uniswap Labs y Securitize son proveedores de servicios externos en relación con BUIDL. BlackRock no proporciona asesoramiento en materia de inversión ni recomienda a los titulares de BUIDL el uso de UniswapX, y no ofrece garantía alguna acerca de los resultados que puedan obtenerse, la disponibilidad o el funcionamiento de UniswapX, ni sobre la liquidez o los precios en dicha plataforma. BlackRock, de acuerdo con sus propios objetivos, ha realizado una inversión en el ecosistema de Uniswap. Las inversiones por parte de BlackRock pueden interrumpirse en cualquier momento conforme a dichos objetivos, sin que BlackRock ni sus filiales asuman obligación alguna de notificar a terceros. BlackRock y sus filiales no recomiendan, respaldan, promueven, asesoran ni solicitan inversiones relacionadas con el ecosistema o protocolo Uniswap, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI y/o los tokens UNI, ni realizan declaración alguna al respecto, y no asumen ningún tipo de responsabilidad en relación con los mismos.

Acerca de Uniswap Labs:

Uniswap Labs es uno de los principales contribuidores del Protocolo Uniswap, la mayor plataforma de intercambio descentralizado (DEX) del mundo, que ha procesado más de 4 billones de dólares en operaciones. Uniswap Labs también desarrolla productos que permiten a los usuarios acceder al protocolo, como la aplicación web de Uniswap, su billetera y su solución de negociación API. Además, es el principal proveedor técnico de Unichain, un protocolo de segunda capa de Ethereum para el ecosistema DeFi diseñado con el objetivo de promover la liquidez entre distintas redes blockchain.

Acerca de Securitize:

Securitize, empresa líder mundial en la tokenización de activos del mundo real con más de 4.000 millones de dólares en activos bajo gestión a noviembre de 2025, está liderando la transición hacia un mundo «onchain» mediante fondos tokenizados en colaboración con gestoras de activos de primer nivel como Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR y VanEck, entre otras. En Estados Unidos, Securitize opera como broker-dealer registrado ante la SEC, agente de transferencias registrado, administrador de fondos y operador de un sistema alternativo de negociación (ATS) regulado por la SEC. En Europa, está plenamente autorizada para operar como empresa de servicios de inversión y como sistema de negociación y liquidación (TSS) bajo el régimen piloto DLT de la UE, lo que la convierte en la única empresa con licencia para operar infraestructuras reguladas de activos digitales tanto en EE. UU. como en la UE. Securitize también ha sido reconocida como una de las 50 fintech más prometedoras de 2025 por Forbes.

Acerca de BlackRock:

La misión de BlackRock es contribuir a que cada vez más personas alcancen el bienestar financiero. Como fiduciario de sus clientes y referente en tecnología financiera, la empresa ayuda a millones de personas a conseguir ahorros a largo plazo, haciendo que invertir sea más sencillo y accesible. Para obtener más información sobre BlackRock, visitá www.blackrock.com/corporate

