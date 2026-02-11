-

Corpay Cross-Border verlengt exclusief partnerschap met LIV Golf

Corpay blijft LIV Golf toegang geven tot innovatieve en uitgebreide oplossingen op het gebied van wereldwijde betalingen en valutarisico's

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijde leider voor zakelijke betalingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Cross-Border-divisie een meerjarige overeenkomst heeft gesloten. Hiermee zet het zijn succesvolle en exclusieve samenwerking met LIV Golf als officiële zakelijke valutapartner (FX) voort.

Sinds 2024 levert Corpay Cross-Border een reeks zakelijke oplossingen voor buitenlandse valutabetalingen aan LIV Golf. Met deze meerjarige verlenging blijft de League profiteren van de uitgebreide oplossingen voor valutarisicobeheer en het bekroonde wereldwijde betalingsplatform van Corpay.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contact voor Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contact voor LIV Golf:
Cathy Hebert
media@livgolf.com

