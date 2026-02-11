-

WeFi Technology Group携手PGA巡回赛新星，拓展合作伙伴阵容

Michael Brennan加入WeFi的PGA巡回赛新星阵容

original PGA巡回赛选手Michael Brennan。

PGA巡回赛选手Michael Brennan。

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技赋能型营运资金解决方案供应商WeFi Technology Group今日宣布，23岁的PGA巡回赛球员Michael Brennan正式加入公司旗下的年轻新星阵容。Michael Brennan将与21岁的PGA巡回赛年度新人Aldrich Potgieter并肩，成为PGA巡回赛上最耀眼的后起之秀，并有望成为高尔夫球界下一代世界巨星的有力竞争者。

Brennan的迅速崛起令人瞩目，充分展现了他的世界顶级天赋。在2025年的16场PGA美洲巡回赛中，Brennan表现出色，斩获三场胜利。他在PGA巡回赛犹他银行锦标赛的胜利将这非凡的一年推向顶峰，其世界排名从年初的709位一路攀升，到2025年底跻身世界第34位，为这一精彩赛季画上圆满句号。

“我很荣幸能够加入WeFi Technology团队，”Michael Brennan表示，“他们勤奋、创新和追求卓越的价值观与我的比赛理念高度契合，有机会与这样一个全球品牌合作让我感到无比兴奋。”

WeFi Technology Group利用其人工智能平台，在全球40多个国家开展业务，涵盖金融、科技和创新领域，提供结构化营运资本解决方案，帮助客户在复杂的全球市场中拓展规模、提升竞争力并实现增长。

“Michael的专注和优势使他脱颖而出，”WeFi Technology联合首席执行官John Schmidt表示，“他志在必得，不断挑战自我，深谙如何在压力下发挥出色。这些特质也贯穿于我们WeFi Technology团队的方方面面，并体现了我们如何为在竞争激烈、瞬息万变的全球市场中苦心经营的客户提供支持。”

根据这项多年期协议，Brennan将代表WeFi Technology参加PGA巡回赛赛事和职业活动，将公司的全球品牌与职业高尔夫领域最具竞争力的平台之一紧密结合。

Schmidt补充道：“以上合作关系强化了我们始终如一的业务理念：及早发掘卓越人才，坚定不移地投入资源，并让业绩在长期内实现复利增长。”

“我们与那些充满干劲、勇于竞争且始终保持顶尖水准的个人及组织携手合作。Michael正是这些特质的化身，我们自豪于能够助力他在世界舞台上的征程。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体垂询：Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za

Industry:

WeFi Technology Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体垂询：Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za

More News From WeFi Technology Group

WeFi Technology Group宣布与PGA巡回赛新星建立合作关系

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技赋能型营运资金解决方案供应商WeFi Technology Group今日宣布与2025年PGA巡回赛年度最佳新人、国际高尔夫球坛最具潜力的新星之一——Aldrich Potgieter达成多年品牌合作协议。 WeFi Technology凭借其人工智能平台，在全球40多个国家开展业务，融合金融、科技和创新，提供助力客户发展的营运资金解决方案。 Potgieter年仅19岁时便成为光辉国际巡回赛（Korn Ferry Tour）历史上最年轻的冠军，这一里程碑式的成就展现了他的卓越天赋和成熟的竞技水平。此后，他一路高歌猛进，去年6月在火箭精英赛（Rocket Classic）上斩获个人首个PGA巡回赛冠军，稳居新一代全球顶尖高尔夫球员之列。 Aldrich Potgieter表示：“我非常高兴能与WeFi Technology在全球舞台上携手合作。能够代表这样一个全球品牌让我倍感自豪，它和我一样，拥抱竞争，致力于创新，并始终专注于追求最高水平。” WeFi联合首席执行官Adrian Liddiard表示：“Al...

WeFi Technology Group——为科技分销商打开融资通道

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着数字项目规模扩大、复杂度提升，科技供应链正面临压力，这让科技渠道的资源愈发紧张。尤其是小型分销商，它们难以获得优惠的融资条款。 International Finance Corporation (IFC)的数据显示，小型企业将超过40%的营运资金用于支付供应商，其融资缺口中至少有20%源于供应链付款延迟。这些问题会制约科技渠道发展，尤其在追求云计算和人工智能等数字化机遇的新兴市场。 Wei Cheng Wong表示：“分销商经常面临与现金流不匹配的短期供应商付款条款，且由于缺乏信用保险或抵押品，银行往往避而远之。不仅如此，付款行为不规范和透明度不足更增加了融资难度。” 解决此类问题能为渠道市场释放巨大价值与增长潜力，这也是Wei Cheng Wong近期被任命为WeFi Technology Group亚太及日本地区(APJ)投资组合管理负责人后的工作重点。 她在Scotiabank和AMBank Group等机构积累了13年的企业银行业务经验，其当前职位与企业银行工作高度相似，均涉及结构性信贷解决方案、风险管理和...

WeFi Technology Group：解锁科技分销渠道的投资机遇

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 如今，全球57.8亿人使用手机，占世界人口的70%以上。拥有互联网接入的人数几乎相当，且每年新增超过1亿用户（《2025年全球数字概览报告》）。这些庞大数字的背后，是成体系的软件与硬件系统。全球已实现数字化。数字技术成为现代文明的支柱。 这一进程仍处于早期阶段。获取、资助并交付新数字产品的能力，对强化这一支柱至关重要。今天的焦点是人工智能。明天将是机器人技术、脑机接口和量子技术。为维持这种增长与现代化，传统系统也必须升级转型，这将在金融服务如何应对技术分销挑战方面形成重大分水岭。 WeFi Technology Group创新解决方案助理副总裁Kristina Promet表示：“传统系统往往缺乏当今快节奏全球IT分销链所需的灵活性、速度和集成能力。传统供应商往往专注于标准化产品和僵化的流程，难以全面应对技术经销商、厂商和金融机构在多元化市场中面临的独特挑战。尤其是新兴市场的渠道合作伙伴，因信贷获取途径有限、风险管理过时及缺乏本地化解决方案而落后于人。” Promet职业生涯的大部分时间都专注于在这类复杂环境中创造更优的...
Back to Newsroom