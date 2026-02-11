WeFi Technology Group携手PGA巡回赛新星，拓展合作伙伴阵容

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技赋能型营运资金解决方案供应商WeFi Technology Group今日宣布，23岁的PGA巡回赛球员Michael Brennan正式加入公司旗下的年轻新星阵容。Michael Brennan将与21岁的PGA巡回赛年度新人Aldrich Potgieter并肩，成为PGA巡回赛上最耀眼的后起之秀，并有望成为高尔夫球界下一代世界巨星的有力竞争者。

Brennan的迅速崛起令人瞩目，充分展现了他的世界顶级天赋。在2025年的16场PGA美洲巡回赛中，Brennan表现出色，斩获三场胜利。他在PGA巡回赛犹他银行锦标赛的胜利将这非凡的一年推向顶峰，其世界排名从年初的709位一路攀升，到2025年底跻身世界第34位，为这一精彩赛季画上圆满句号。

“我很荣幸能够加入WeFi Technology团队，”Michael Brennan表示，“他们勤奋、创新和追求卓越的价值观与我的比赛理念高度契合，有机会与这样一个全球品牌合作让我感到无比兴奋。”

WeFi Technology Group利用其人工智能平台，在全球40多个国家开展业务，涵盖金融、科技和创新领域，提供结构化营运资本解决方案，帮助客户在复杂的全球市场中拓展规模、提升竞争力并实现增长。

“Michael的专注和优势使他脱颖而出，”WeFi Technology联合首席执行官John Schmidt表示，“他志在必得，不断挑战自我，深谙如何在压力下发挥出色。这些特质也贯穿于我们WeFi Technology团队的方方面面，并体现了我们如何为在竞争激烈、瞬息万变的全球市场中苦心经营的客户提供支持。”

根据这项多年期协议，Brennan将代表WeFi Technology参加PGA巡回赛赛事和职业活动，将公司的全球品牌与职业高尔夫领域最具竞争力的平台之一紧密结合。

Schmidt补充道：“以上合作关系强化了我们始终如一的业务理念：及早发掘卓越人才，坚定不移地投入资源，并让业绩在长期内实现复利增长。”

“我们与那些充满干劲、勇于竞争且始终保持顶尖水准的个人及组织携手合作。Michael正是这些特质的化身，我们自豪于能够助力他在世界舞台上的征程。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。