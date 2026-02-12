Společnosti Uniswap Labs a Securitize spolupracují na rozšíření možností zajištění likvidity pro fond BUIDL společnosti BlackRock
Společnosti Uniswap Labs a Securitize spolupracují na rozšíření možností zajištění likvidity pro fond BUIDL společnosti BlackRock
Nová integrace spojuje efektivitu technologie Uniswap s obeznámeností tradičních trhů a investorům umožňuje téměř okamžitou likviditu mezi BUIDL a USDC.
NEW YORK a MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Společnosti Uniswap Labs, lídr v oblasti decentralizovaného financování, a Securitize, lídr v oblasti tokenizace reálných aktiv (RWA), dnes oznámily strategickou integraci, díky níž budou akcie fondu BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) k dispozici k obchodování prostřednictvím technologie UniswapX. Tato integrace umožní obchodování BUIDL na blockchainu, čímž se otevřou nové možnosti likvidity pro držitele BUIDL a bude to významný krok k překlenutí propasti mezi tradičními financemi a DeFi.
„Naše mise v Labs je jednoduchá: učinit výměnu hodnot levnější, rychlejší a dostupnější,“ řekl Hayden Adams, zakladatel a generální ředitel Uniswap Labs. „Zpřístupnění BUIDL na platformě UniswapX prostřednictvím společností BlackRock a Securitize posiluje naši misi tím, že vytváří efektivní trhy, lepší likviditu a rychlejší vypořádání. Jsem nadšený z toho, co společně vytvoříme.“
Společnost Securitize Markets bude zajišťovat obchodování pro každého investora BUIDL, který se rozhodne využít rámec RFQ platformy UniswapX. Automatizovaný systém umožňuje účastníkům identifikovat nejkonkurenceschopnější nabídku v rámci ekosystému schválených účastníků trhu (tzv. subscriberů), mezi něž patří například společnosti Flowdesk, Tokka Labs a Wintermute, a vypořádává obchody atomicky onchain prostřednictvím neměnných chytrých kontraktů. Všichni investoři využívající tuto funkci jsou předem kvalifikováni a zařazeni na whitelist prostřednictvím společnosti Securitize.
„Toto je průlom, na kterém jsme pracovali: přenést důvěru a regulační standardy tradičních financí do rychlosti a otevřenosti, které jsou typické pro decentralizované finance (DeFi),“ řekl Carlos Domingo, generální ředitel Securitize. „Poprvé mají instituce a investoři na seznamu povolených osob přístup k technologii od lídra v oblasti decentralizovaného financování, aby mohli obchodovat s tokenizovanými reálnými aktivy, jako je BUIDL, s vlastní správou.“
Díky této integraci společnosti UniswapX a Securitize mají investoři nyní možnost přistupovat k dostupným kotacím na trhu a směňovat BUIDL bilaterálně s dostupnými předplatiteli na seznamu povolených osob 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
„Tato spolupráce se společnostmi Uniswap Labs a Securitize je významným krokem v konvergenci tokenizovaných aktiv s decentralizovaným financováním. Integrace BUIDL do UniswapX představuje významný pokrok v interoperabilitě tokenizovaných fondů s výnosem v USD se stablecoiny,“ uvedl Robert Mitchnick, globální ředitel pro digitální aktiva ve společnosti BlackRock.
Společnost BlackRock zároveň uskutečnila strategickou investici v rámci ekosystému Uniswap.
Upozornění
Držitelé BUIDL nesou výhradní odpovědnost za své rozhodnutí obchodovat na platformě UniswapX a činí tak na vlastní riziko. Držitelé BUIDL by si měli před rozhodnutím o obchodování s akciemi BUIDL prostřednictvím platformy UniswapX a společnosti Securitize prostudovat informace o platformě UniswapX uvedené v nabídkovém memorandu BUIDL. Společnosti Uniswap Labs a Securitize jsou třetími stranami poskytujícími služby v souvislosti s BUIDL. Společnost BlackRock neposkytuje investiční poradenství ani nedoporučuje držitelům BUIDL, aby používali platformu UniswapX, a společnost BlackRock neposkytuje žádné záruky ohledně výsledků, které tím budou dosaženy, dostupnosti nebo výkonu technologie UniswapX, ani likvidity a cen na této platformě. Společnost BlackRock v souladu se svými vlastními cíli provedla investici do ekosystému Uniswap. Jakákoli stávající investice společnosti BlackRock může být kdykoli ukončena v souladu s vlastními cíli společnosti BlackRock, přičemž společnost BlackRock a její přidružené společnosti nemají povinnost poskytovat jakékoli oznámení jakékoli osobě. Společnost BlackRock a její přidružené společnosti nedoporučují, neschvalují, nepropagují, neposkytují poradenství ani nevyzývají k investicím do ekosystému nebo protokolu Uniswap, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI a/nebo tokenů UNI (ani od nich) žádné osobě a nemají žádnou odpovědnost ani povinnost a odmítají jakoukoli odpovědnost vůči jakékoli osobě v souvislosti s tím.
O společnosti Uniswap Labs:
je hlavní přispěvatel do protokolu Uniswap – největší decentralizované burzy (DEX) na světě, která zpracovala více než 4 biliony USD objemu obchodů. Společnost Uniswap Labs také vyvíjí produkty, které uživatelům umožňují přístup k protokolu, včetně Uniswap Web App, Wallet a Trading API. Kromě toho je Uniswap Labs hlavním technickým poskytovatelem pro Unichain, Ethereum Layer 2 zaměřený na DeFi, určený k zajištění likvidity napříč blockchainy.
O společnosti Securitize:
Společnost Securitize, světový lídr v tokenizaci reálných aktiv s AUM přes 4 miliardy dolarů (k listopadu 2025), přináší svět na blockchain prostřednictvím tokenizovaných fondů ve spolupráci s předními správci aktiv, jako jsou Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR, VanEck a další. V USA působí společnost Securitize jako broker dealer registrovaný u SEC, transfer agent registrovaný u SEC, správce fondů a provozovatel alternativního obchodního systému (ATS) regulovaného SEC. V Evropě je společnost Securitize plně autorizována jako investiční společnost a systém obchodování a vypořádání („Trading & Settlement System“, TSS) v rámci pilotního režimu EU DLT, což z ní činí jedinou společnost s licencí k provozování regulované infrastruktury digitálních cenných papírů v USA i EU. Společnost Securitize byla také uznána jako jedna z 50 nejlepších fintech společností roku 2025 podle časopisu Forbes.
Další informace jsou k dispozici na:
internetových stránkách | X/Twitteru | LinkedIn
O společnosti BlackRock:
Cílem společnosti BlackRock je pomáhat stále více lidem dosáhnout finanční pohody. Jako správce majetku našich klientů a přední poskytovatel finančních technologií pomáháme milionům lidí vytvářet úspory, které jim budou sloužit po celý život, tím, že jim usnadňujeme investování a činíme je dostupnějším. Další informace jsou k dispozici na www.blackrock.com/corporate
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Contacts
Bridgett Frey
bridgett-frey@uniswap.org
Tom Murphy
tom.murphy@securitize.io
Grace Emery
Grace.Emery@blackrock.com