コーペイ・クロスボーダー、LIVゴルフとの独占的パートナーシップを延長

コーペイ、LIVゴルフに革新的なグローバル決済および包括的な為替リスク管理ソリューションへのアクセスの提供を継続

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 法人向け決済分野におけるグローバルリーダーであるコーペイ*（NYSE：CPAY）は、同社のクロスボーダー部門が、LIVゴルフの公式法人向け外国為替（FX）プロバイダーとして、同リーグとの成功を収めてきた独占的な協業を延長するため、複数年契約を締結したことを発表しました。

2024年以降、コーペイ・クロスボーダーは、LIVゴルフに対して、法人向け外国為替決済ソリューションを幅広く提供してきました。今回の複数年契約の延長により、同リーグは、コーペイの包括的な為替リスク管理ソリューションおよび受賞歴のあるグローバル決済プラットフォームの恩恵を引き続き受けることができます。

「過去2シーズンにわたり、コーペイはLIVゴルフの公式法人向けFXプロバイダーを務めるという栄誉に恵まれました」と、コーペイ・クロス・ボーダー・ソリューションの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは述べました。「私たちは、同リーグの財務およびパートナーシップ担当チームから寄せられている信頼を大きな誇りに思っており、本パートナーシップを複数年にわたり延長できることを大変うれしく思います。同リーグがその存在感を拡大し、世界中でゴルフ競技を成長させていく中で、当社チームは、FXおよびクロスボーダー決済に関するあらゆるニーズにおいて、LIVゴルフへの支援を今後も継続していくことを楽しみにしています。」

「LIVゴルフがこれまでで最も野心的かつグローバルなシーズンを迎える中、LIVゴルフの国際的な事業運営の複雑性には、世界最高水準の金融・グローバル決済における精度が必要です」と、LIVゴルフのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グローバル・パートナーシップ責任者である チャド・ビッグスは述べました。「コーペイとのパートナーシップの延長およびコーペイのFXソリューションの継続的な統合は、LIVゴルフの国際的な大会日程と世界的なファン層を支えるために、信頼性の高いクロスボーダー決済が不可欠であることから、LIVゴルフの継続的な成長にとって重要な要素となります。本パートナーシップにより、世界各地の新たなファンや市場にゴルフ競技を届けていく中で、信頼できるパートナーを得ることができます。今後も長年にわたり、コーペイと協業を続けていくことを楽しみにしています。」

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ – 支払いを簡単に。詳細は、 www.corpay.com をご覧ください。

LIVゴルフについて

現在、第4シーズンを迎えているLIVゴルフリーグでは、13チームが参加し、世界各地の一流ゴルフコースを舞台に、個人およびチームのタイトルを懸けて競い合っています。史上初の、真にグローバルなゴルフリーグとして、LIVゴルフは、音楽、文化、エンターテインメントという視点を通じてファン体験を再定義し、スポーツにおける新たな基準を打ち立てるべく、継続的にイノベーションを推進するとともに、世界中の新たな時代の選手やファンに向けて、ゴルフ競技を発展させています。同リーグはニューヨークおよびロンドンに本社を置き、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北米、アフリカの各都市で大会を開催しており、その放送は200を超える国と地域の約9億世帯に届けられています。LIVゴルフは、ゴルフ競技をグローバル規模で拡大し、新たな観客層を取り込むとともに、ゴルフ・エコシステムの中で新たな価値を創出し、リーグのImpact & Sustainabilityの取り組みを通じて、コースの枠を超えた社会的影響力を高めることを目的として設計されています。

2022年、LIVゴルフは、世界有数の開催地を舞台とする全10の特別大会で構成される「インターナショナルシリーズ（The International Series）」を開始しました。アジアンツアーの公認を受けたこれらの大会は、世界各地のトッププロおよびアマチュアゴルファーに対し、LIVゴルフリーグおよびメジャー選手権への道筋を提供しています。

*本文書における「コーペイ」は、主にコーペイ（Corpay, Inc.）のクロスボーダー部門を指します（https://www.corpay.com/cross-border）。コーペイ・クロスボーダーに属する企業の一覧は、https://www.corpay.com/compliance でご覧いただけます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

