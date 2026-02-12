Andersen Consulting breidt het platform in Noord-Amerika uit met de toevoeging van Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt haar bedrijfstransformatie- en cybersecurity-aanbod met de toevoeging van de in Canada gevestigde samenwerkingspartner Kezber.

Kezber werd in 1996 opgericht en is gespecialiseerd in het aanbieden van een volledige reeks IT-oplossingen waaronder beheerde IT-services, infrastructuurondersteuning, cybersecurity, cloudservices, gepersonaliseerde softwareontwikkeling, bedrijfsinformatie en AI-services, en automatisering van bedrijfsprocessen. Het bedrijf werkt met organisaties om de productiviteit te verbeteren, hun technologieomgevingen te moderniseren en oplossingen aangestuurd door gegevens te benutten om strategische doelstellingen te bereiken.

"Via onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we ons volledige aanbod software- en IT-services aan een ruimer consultingkader voorstellen," verklaart Alan Kezber, CEO van Kezber. "Door onze technische expertise te integreren met de uitgebreide consultingcapaciteiten van Andersen Consulting, kunnen we klanten oplossingen aanbieden die operationele verbeteringen bevorderen en duurzame groei ondersteunen."

"De grondige technologie-expertise van Kezber is een perfecte aanvulling voor de capaciteiten van Andersen Consulting," aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. "Dankzij deze samenwerking kunnen we een uitgebreid aanbod end-to-end services voorstellen die een antwoord vormen voor zowel strategische als operationele behoeften van onze klanten over de hele wereld."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn lidbedrijven en samenwerkingspartners over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.