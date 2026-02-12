-

Andersen Consulting breidt het platform in Noord-Amerika uit met de toevoeging van Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt haar bedrijfstransformatie- en cybersecurity-aanbod met de toevoeging van de in Canada gevestigde samenwerkingspartner Kezber.

Kezber werd in 1996 opgericht en is gespecialiseerd in het aanbieden van een volledige reeks IT-oplossingen waaronder beheerde IT-services, infrastructuurondersteuning, cybersecurity, cloudservices, gepersonaliseerde softwareontwikkeling, bedrijfsinformatie en AI-services, en automatisering van bedrijfsprocessen. Het bedrijf werkt met organisaties om de productiviteit te verbeteren, hun technologieomgevingen te moderniseren en oplossingen aangestuurd door gegevens te benutten om strategische doelstellingen te bereiken.

"Via onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we ons volledige aanbod software- en IT-services aan een ruimer consultingkader voorstellen," verklaart Alan Kezber, CEO van Kezber. "Door onze technische expertise te integreren met de uitgebreide consultingcapaciteiten van Andersen Consulting, kunnen we klanten oplossingen aanbieden die operationele verbeteringen bevorderen en duurzame groei ondersteunen."

"De grondige technologie-expertise van Kezber is een perfecte aanvulling voor de capaciteiten van Andersen Consulting," aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. "Dankzij deze samenwerking kunnen we een uitgebreid aanbod end-to-end services voorstellen die een antwoord vormen voor zowel strategische als operationele behoeften van onze klanten over de hele wereld."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn lidbedrijven en samenwerkingspartners over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting voegt Lighthouse Consultants toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Lighthouse Consultants, een in Londen gevestigd adviesbureau gespecialiseerd in forensische accountancy en financiële onderzoeken. Lighthouse Consultants, opgericht door Managing Director Kingsley Bye, biedt diensten aan zoals onderzoek naar fraude en financiële misdrijven, onderzoek naar omkoping en corruptie, analyse van rechtszaken en verzekeringsclaims, financiële analyses, risicobeoordelingen, inter...

Andersen Consulting sluit samenwerkingsovereenkomst met Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn aanbod op het gebied van cyberbeveiliging uit met Alfa Group, een toonaangevend technologiebedrijf met bijna drie decennia ervaring in het helpen van organisaties bij het beveiligen en optimaliseren van hun activiteiten. Alfa Group, opgericht in 1996 en met hoofdkantoor in Rome, levert geavanceerde oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging, fraudedetectie en -preventie, incidentrespons en kwetsbaarheidsbeheer, evenals geselect...

Andersen Consulting breidt capaciteiten uit met toevoeging van SHMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met SHMA, een toonaangevend actuarieel en financieel adviesbureau met hoofdkantoor in de VAE. SHMA is een actuarieel adviesbureau met bijna veertig jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij het omgaan met complexiteit, het beheersen van risico's en het benutten van kansen door middel van actuarieel en verzekeringsadvies, risicomanagement en de waardering van uitkeringen bij pensionering (EOSB). SH...
Back to Newsroom