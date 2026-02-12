Andersen Consulting rozszerza platformę w Ameryce Północnej wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting powiększa ofertę usług w dziedzinie transformacji przedsiębiorstw i cyberbezpieczeństwa, nawiązując współpracę z kanadyjską firmą Kezber.

Założona w 1996 r. firma Kezber specjalizuje się w dostarczaniu pełnego zestawu rozwiązań informatycznych, w tym zarządzanych usług IT, wsparcia w zakresie infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, usług w chmurze, opracowywania spersonalizowanego oprogramowania, analityki biznesowej i usług w zakresie AI, a także automatyzacji procesów biznesowych. Firma współpracuje z szeregiem organizacji w celu zwiększenia ich wydajności, unowocześnienia ich środowisk technologicznych i wykorzystania rozwiązań opartych na danych do realizacji ich celów strategicznych.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy świadczyć nasze kompleksowe usługi w zakresie oprogramowania i rozwiązań informatycznych w szerszych ramach oferty konsultingowej – powiedział Alan Kezber, dyrektor generalny firmy Kezber. – Dzięki połączeniu naszej wiedzy fachowej z kompleksowymi zdolnościami Andersen Consulting w dziedzinie działalności konsultingowej możemy oferować klientom rozwiązania, które przyczynią się do usprawnienia ich działalności i osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

– Bogata wiedza fachowa firmy Kezber stanowi doskonałe uzupełnienie zdolności Andersen Consulting – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki nawiązaniu tej współpracy możemy zapewnić kompleksowy, całościowy zestaw usług wychodzących naprzeciw zarówno strategicznym, jak i operacyjnym potrzebom naszych klientów na całym świecie.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

