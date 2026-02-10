MASARAT Mobility Park dà il benvenuto a FPI Gulf come locatario principale per la produzione avanzata di componenti automobilistici

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--In occasione del PIF Private Sector Forum 2026, MASARAT Mobility Park ha annunciato la firma di un contratto di locazione per lo sviluppo con Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf), una joint venture tra il gruppo FPI con sede in Thailandia e il partner locale Fuel Autoparts Company. Questo traguardo rappresenta un passo significativo nello sviluppo del Parco e sostiene la localizzazione della produzione automobilistica nella regione, in linea con la Vision 2030.

In base a tale accordo, FPI Gulf, leader mondiale nei servizi di produzione automobilistica, aprirà uno stabilimento di produzione di componenti automobilistici presso il MASARAT Mobility Park, situato all'interno del King Salman Automotive Cluster nella King Abdullah Economic City (KAEC), rafforzando la posizione del Parco come meta leader in Arabia Saudita nel settore automobilistico e dei trasporti.

Lo stabilimento sarà specializzato nella produzione e distribuzione di componenti automobilistici utilizzando tecnologie di stampaggio a iniezione di materie plastiche, cromatura e verniciatura. Questo impianto servirà sia i produttori di apparecchiature originali (OEM) locali che internazionali, contribuendo al rafforzamento della catena di fornitura automobilistica dell'Arabia Saudita.

In merito all'annuncio, Tienie Ferreira, amministratore delegato di MASARAT Mobility Park, ha dichiarato: "Questo accordo sottolinea il valore strategico di MASARAT Mobility Park come meta appositamente progettata per la produzione automobilistica. Accogliere FPI Gulf come nostro locatario principale rafforza il ruolo del Parco nel consentire un ecosistema integrato che riunisce produzione, logistica e infrastrutture industriali in un'unica sede".

Sompol Tanadumrongsak, Amministratore Delegato del Gruppo FPI e Presidente dell'Associazione thailandese dei produttori di componenti automobilistici (TAPMA), ha aggiunto: "L'Arabia Saudita rappresenta un mercato strategico in crescita per il Gruppo FPI e la nostra collaborazione con MASARAT Mobility Park segna un passo importante nell'espansione della nostra presenza nella regione. Il parco offre una piattaforma ben collegata e predisposta per gli investimenti, ideale per avviare attività produttive avanzate al servizio dei mercati automobilistici locali e regionali. Questa iniziativa riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell'Arabia Saudita e il nostro sostegno alla localizzazione e allo sviluppo delle competenze".

Questo traguardo rafforza il ruolo di MASARAT come principale promotore della localizzazione nel settore automobilistico, supportato da competenze integrate in ambito industriale e logistico, infrastrutture avanzate, connettività multimodale e incentivi della Zona Economica Speciale. Questa partnership sottolinea l'impegno del Parco nell'attrarre attori globali del settore e nell'accelerare lo sviluppo di una catena del valore competitiva e localizzata nel campo automobilistico e dei trasporti.

*Fonte: AETOSWire