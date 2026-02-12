-

INNIO si assicura un altro importante ordine da parte di VoltaGrid: 1,5 GW per la generazione di energia dietro il contatore

  • INNIO e VoltaGrid hanno firmato un accordo per la fornitura di 1,5 gigawatt (GW) di infrastrutture per la generazione di energia dietro il contatore, compresi 300 motori a gas Jenbacher
  • L'ordine comprende motori a gas Jenbacher per supportare centri dati per l'intelligenza artificiale e di calcolo ad alte prestazioni
INNIO's Jenbacher J624 gas engine

JENBACH, Austria e HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group oggi ha annunciato un'importante commessa di 1,5 gigawatt (GW) da parte di VoltaGrid, rafforzando la collaborazione tra le aziende nella generazione di energia dietro il contatore (in sede) per infrastrutture di IA e di calcolo ad alte prestazioni.

L'accordo prevede la fornitura da parte di INNIO di un totale di 300 motori a gas Jenbacher delle sue serie Tipo J624 e Tipo J620. La serie J624 è integrata nella piattaforma proprietaria QPac™ di VoltaGrid.

