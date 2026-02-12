Energy Vault與Crusoe宣布達成策略架構協議，部署Crusoe Spark模組化AI工廠機組以交付Crusoe Cloud雲端服務

加州西湖村和丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電網級儲能解決方案基礎設施領域的全球領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”)與業界第一家垂直整合式AI基礎設施供應商Crusoe今日宣布達成策略架構協議，將在Energy Vault位於德州斯奈德的技術中心分階段部署Crusoe Spark模組化資料中心。第一期計畫的總負載規模可靈活擴容至25 MW，並將在Crusoe自主研發的Spark模組化AI工廠產品中運行。雙方計畫於2026年啟動部署工作，協助Crusoe Cloud雲端服務擴充可用算力，包括其全新的代管推理(Managed Inference)服務，以滿足客戶需求。該措施是Crusoe Spark計畫的重要擴充，印證了模組化AI推理算力的快速部署能力，也延續了Crusoe對創新型「能源優先」AI基礎設施研發的堅定承諾。

根據這份多年期架構協議，Energy Vault將提供模組化的「能源配套型」基礎設施，旨在實現高密度算力所需的電力和機械系統的快速、可重複部署。Energy Vault將負責部署Crusoe的Spark機組，第一個部署點計畫設於Energy Vault位於德州斯奈德的技術落地中心。Energy Vault與Crusoe將攜手結合能源配套型場地優勢和模組化部署模式，力爭大幅縮短交付週期，並能隨著客戶需求的成長實現算力的規模化擴容。

AI基礎設施市場的競爭核心正愈發聚焦於部署速度。隨著算力需求激增，客戶面臨著諸多可能影響交付週期的制約因素，包括電力供應、電網並網週期、電力系統複雜度以及高密度算力的營運要求。Energy Vault採用Crusoe Spark模組化AI工廠打造的模組化「能源配套型」部署方案，結合其在標準化專案執行和數位化營運能力方面的成熟優勢，能大幅縮短算力落地週期，同時為資料中心市場的客戶保障高可靠性的服務。

Energy Vault執行長兼董事長Robert Piconi表示：「Crusoe的布局正契合明確的市場需求：客戶需要兼具快速部署和高可靠性的可擴容算力。我們的角色是提供關鍵的能源基礎設施根基——也就是『能源配套型』基礎設施，從而實現快速安裝和穩定運行。這份協議是Energy Vault發展歷程中的重要里程碑，我們藉此在AI基礎設施領域建置商業化平台，與我們的Asset Vault平台相得益彰，同時將公司『建設-自有-營運』的商業模式擴展至這一高速成長的全新領域。」

身為垂直整合式服務商，Crusoe自主設計並製造專有的Crusoe Spark機組，為市場提供標準化、優質的AI基礎設施，實現Crusoe Cloud雲端服務算力的模組化擴容。透過將這一模組化技術與Energy Vault在關鍵能源系統工程設計和營運方面的成熟能力相結合，雙方能夠滿足Crusoe Cloud雲端服務對高可用電力和加快交付週期的雙重需求。這一整合方案憑藉可複製的數位化管控系統和模組化基礎設施，既能大幅縮短算力落地週期，又能保障對於企業級AI客戶不可或缺的可靠性和可擴充性。

Crusoe共同創辦人、總裁兼策略長Cully Cavness表示：「透過生產Spark機組並與Energy Vault才華洋溢的團隊展開合作，我們正進一步推進Crusoe的發展願景，打造垂直整合、能源優先的AI基礎設施。該專案印證了模組化AI工廠的多元應用潛力，例如分散式低延遲推理、本地部署、分組訓練群集、資料主權部署等多個場景，還有更多潛在應用方向有待發掘。我們也非常榮幸能與Energy Vault攜手合作，雙方都致力於透過精準的執行和技術創新，破解AI時代的電力制約難題。」

與Crusoe的此次策略性合作可望進一步鞏固Energy Vault以Asset Vault平台為支撐的「自有及營運」綜合商業模式。隨著今日公告的發表，Asset Vault平台的服務範圍得到擴大，將透過長期的合約式「能源配套型」基礎設施部署，進軍AI基礎設施市場。Energy Vault預計，AI基礎設施部署業務將推動單位經濟效益實現跨越式提升，受合約現金流、標準化且可複製的模組化設計，以及市場對可快速部署算力的旺盛需求驅動，該業務單 MW落地所帶來的EBITDA較傳統基礎設施專案將大幅提升約10至20倍。隨著部署工作的逐步推進，以及更多場地和客戶的商業化落地，公司EBITDA的成長速度和規模都將迎來大幅提升。

Energy Vault® 開發、部署和營運公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的全面產品組合包括自主研發的電池儲能、重力儲能和綠氫儲能技術，支援多種客戶使用案例，提供安全可靠的能源系統排程和最佳化服務。每種儲能解決方案都由該公司與技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短期、長期和多日/超長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立電力生產商和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。自2024年以來，Energy Vault實施了「自有及營運」(Own & Operate)資產管理策略，旨在創造可預測、經常性且高利潤率的收費收入流，協助公司在快速發展的儲能資產基礎設施市場中持續成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.energyvault.com 。

身為AI工廠領域的標竿企業，Crusoe的使命是加快能源與智慧的普惠發展。公司為AI基礎設施提供可靠、可擴容、高性價比的能源優先解決方案。透過開發大規模能源資源、建設經過AI最佳化的資料中心、打造高效能AI雲端平台，Crusoe協助客戶及合作夥伴更快建構未來。

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述反映了公司目前對一系列事項的看法，包括公司的營運情況和財務表現（含未來收入和獲利能力預測）、根據OIC優先股承諾向Asset Vault撥付未來資金的可用性、Asset Vault資本部署時間表、Asset Vault的架構，以及Energy Vault可實現的每千瓦小時成本。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們依據目前的預期、計畫和假設做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在業界的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出。這些前瞻性陳述依據我們對未來業績的信念、假設和預期，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議或滿足後續資金撥付條件、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單、積壓訂單、授權獲准時間以及已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品存在缺失或被指稱存在缺失或者發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2025年4月1日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

